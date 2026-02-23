Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα την ώρα των καρναβαλικών εκδηλώσεων, όταν ανήλικος οδηγός παρέσυρε 15χρονο πεζό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

23 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής (22/2) στη Χαλκίδα, όταν 15χρονος πεζός τραυματίστηκε έπειτα από παράσυρση από όχημα που οδηγούσε ανήλικος χωρίς άδεια οδήγησης.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, σε δρόμο κοντά στο άλσος Κανήθου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη καρναβαλικές εκδηλώσεις και αρκετός κόσμος παρακολουθούσε τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός φέρεται να παρέσυρε τον 15χρονο, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου οδηγού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.

