Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας συνταξιούχος στη Χαλκίδα δέχτηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που περπατούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
12 Δεκ. 2025 13:45
Pelop News

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από σκύλο. Το συμβάν καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ο συνταξιούχος περπατούσε και ξαφνικά ο σκύλος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι, προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.

Αν και αρχικά υπήρξε η εντύπωση ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο, οι πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν πως ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και ξέφυγε από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και του χορήγησαν αντιτετανικό ορό. Λίγο αργότερα αποχώρησε, καθώς ο τραυματισμός του δεν κρίθηκε σοβαρός.

Παρά το σοκ και την ταλαιπωρία, ο συνταξιούχος στάθηκε τυχερός, αποφεύγοντας τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ