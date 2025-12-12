Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένας συνταξιούχος στη Χαλκίδα δέχτηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που περπατούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρές επιπλοκές.
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από σκύλο. Το συμβάν καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ο συνταξιούχος περπατούσε και ξαφνικά ο σκύλος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι, προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.
Αν και αρχικά υπήρξε η εντύπωση ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο, οι πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν πως ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και ξέφυγε από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και του χορήγησαν αντιτετανικό ορό. Λίγο αργότερα αποχώρησε, καθώς ο τραυματισμός του δεν κρίθηκε σοβαρός.
Παρά το σοκ και την ταλαιπωρία, ο συνταξιούχος στάθηκε τυχερός, αποφεύγοντας τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν από τέτοιου είδους επιθέσεις.
