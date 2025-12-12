Χαλκίδα: Δεσποζόμενος σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από σκύλο. Το συμβάν καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ο συνταξιούχος περπατούσε και ξαφνικά ο σκύλος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι, προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.

Αν και αρχικά υπήρξε η εντύπωση ότι πρόκειται για αδέσποτο ζώο, οι πληροφορίες του evima.gr αναφέρουν πως ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και ξέφυγε από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και του χορήγησαν αντιτετανικό ορό. Λίγο αργότερα αποχώρησε, καθώς ο τραυματισμός του δεν κρίθηκε σοβαρός.

Παρά το σοκ και την ταλαιπωρία, ο συνταξιούχος στάθηκε τυχερός, αποφεύγοντας τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



