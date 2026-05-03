Χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα για ΕΣΚΑ-Η/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ

Το χάλκινο μετάλλιο στο Τουρνουά Ενώσεων της ΕΟΚ κατέλαβε η ενιαία ομάδα κοριτσιών ΕΣΚΑ-Η/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ, καθώς επιβλήθηκε της Μικτής Βορρά με σκορ 52-35.



Διαιτητές: Σκάρας-Κοκκώνη-Διαμάντη.

Δεκάλεπτα: 15-9, 31-12, 44-17, 52-35.



ΕΣΚΑΗ/ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (Μανωλιτσάκης): Ζήση 4, Ζαχαροπούλου, Σβερκούνου, Σακελλίου 4 (1), Φωτεινάκη 4, Μανδράκου 2, Συρμακέση 2, Λουζιώτη 14, Γούση 11, Αντωνάτου, Χωραΐτη 7, Κοντορίνη 4.

Μ. Βορρά (Τούφας): Χουρίδου, Λαβαντσιώτη 5 (1), Κωστή 2, Κοκράνη 8, Ασημακοπούλου, Κυρλή 7, Μανωλίτση , Παπαλέξη, Ρούλη 2, Αμανατίδου 4, Κιζιρίδου 5, Μισαηλίδου 2.

