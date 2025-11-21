«Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για τον πατρινό Απόστολο Παναγόπουλο οι οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Ταε Κβον Ντο που διεξάγεται στην Ελβετία.

Ο πατρινός αθλητής της Αστραπής στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Αζέρο Salimov, σε έναν πολύ δυνατό και υψηλού επιπέδου αγώνα. Παρά την ήττα, η εμφάνισή του ήταν εξαιρετική και απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική και την ποιότητα του νεαρού Έλληνα πρωταθλητή.

Η πορεία του στο πρωτάθλημα ήταν γεμάτη πάθος, ωριμότητα και συνέπεια — στοιχεία που δικαίωσαν την επιλογή του να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

