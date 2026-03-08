«Χάλκινος» Βεδουράς στα 5 χλμ. allwyn του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Ορφέας Ιωάννου και η μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, Ιωάννα Σταματοπούλου θριάμβευσαν στα 5 χλμ. allwyn που έγιναν στο πλαίσιο του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας. Ένας αγώνας που συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο ο ΣΕΓΑΣ με τον Δήμο Αθηναίων είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη και φέτος συνέπεσε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 δρομείς, έχοντας τη συμπαράσταση πλήθους θεατών στη διαδρομή.

Τα κεκτημένα του 2025 διατήρησε στον αγώνα των 5 χλμ. ο Ορφέας Ιωάννου (Παναξιακός ΑΟ). Ο Γιαννιώτης δρομέας, αφού «κόλλησε» σε ένα γκρουπ εφτά αθλητών μέχρι τα μισά της κούρσας, που έγινε ομάδα των πέντε στο πέρασμα στα 4.5 χλμ., έκανε την αποφασιστική αλλαγή στα τελευταία μέτρα της κούρσας και δεν κοίταξε ξανά πίσω τερματίζοντας πρώτος σε 15.08. Ολοκλήρωσε έτσι ένα ονειρεμένο πρωινό για το γκρουπ του κόουτς Σταύρου Καρρέ που πανηγύρισε το 3/4, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες του Παναγιώτη Μπιτάδου και της Αναστασίας Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο.

Ορφέας Ιωάννου (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τον Ιωάννου ακολούθησαν ο Γιώργος Τάσσης (Σπαρτιατικός ΓΣ) με χρόνο 15.16 και ο Κώστας Βεδουράς (Ολυμπιάς Πατρών) με 15.17.

«Υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός στο 3,5 χλμ., καθώς ήμασταν επτά άτομα μαζί. Η μεγάλη θέληση, μαζί με τη σκληρή προπόνηση, μου έδωσαν τη νίκη», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Ορφέας Ιωάννου.

Ο Γιώργος Τάσσης είπε: «Ήμουν κουρασμένος λόγω της προπόνησης, αλλά ήθελα να πιέσω τον εαυτό μου. Το έκανα και ήρθε η δεύτερη θέση. Ήταν ωραία κούρσα με πολλούς καλούς αθλητές μαζί».

Οι τρεις πρώτοι του αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Ο τρίτος του αγώνα, Κωνσταντίνος Βεδουράς ανέφερε.«Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στον αγώνα και διαπίστωσα ότι είναι μια δύσκολη διαδρομή. Είχα στόχο τη θέση και, παρά τον ανταγωνισμό, βγήκα τρίτος. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας και καλά οργανωμένος».

Στις γυναίκες, την κούρσα οδήγησε στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής η Κωνσταντίνα Πατεράκη, αλλά η Ιωάννα Σταματοπούλου είχε περισσότερες δυνάμεις στα τελευταία μέτρα και έφτασε στη γραμμή του τερματισμού πέντε δευτερόλεπτα μπροστά από την αθλήτρια του ΓΣ Αμαρουσίου (18.16 έναντι 18.21) με την Ζωή Ανδρικοπούλου (ΑΕΚ) να ακολουθεί με χρόνο 18.33.

Ιωάννα Σταματοπούλου. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε μια δύσκολη γι’ αυτήν χρονιά, λόγω των σχολικών υποχρεώσεών της, η Σταματοπούλου, η οποία ειδικεύεται στα στιπλ, έκανε μια πολύ έξυπνη τακτικά κούρσα και “χτήπησε” την κατάλληλη στιγμή.

«Αυτός ο αγώνας ήταν πέρασμα για μένα για το ανοικτό. Ήταν αρκετά απαιτητική διαδρομή, οπότε είμαι ικανοποιημένη από την πρώτη θέση. Στόχος μου είναι η πρόκριση στα στιπλ στα Κ20 στο Όρεγκον», δήλωσε η νικήτρια.

Οι τρεις πρώτες στον αγώνα των 5 χλμ. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Κωνσταντίνα Πατεράκη είπε: «Ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα στον συγκεκριμένο αγώνα. Η διαδρομή ήταν δύσκολη, αλλά η παρουσία του κόσμου την έκανε ευχάριστη εμπειρία. Ο επόμενος αγώνας μου είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. στο Αίγιο».

Η Ζωή Ανδρικοπούλου δήλωσε: «Προέρχομαι από μια δύσκολη περίοδο μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Έκανα προπόνηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κέρδισα ένα στοίχημα με την κατάκτηση της τρίτης θέσης».

