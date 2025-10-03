Χαμάς: Ζητά αλλαγές για να απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

«Θετικά» αναμένεται να απαντήσει η Χαμάς στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις, ανέφερε πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων στους Times of Israel την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η πηγή επισήμανε ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν κάνει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχθηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες επαίνεσαν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις που ζητάει η Χαμάς θα αποσκοπούν να μετριάσουν ορισμένους όρους της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Προβλέπει επίσης τερματισμό του πολέμου και σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι διατεθειμένες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αρνήθηκε να το πράξει την τελευταία φορά που η οργάνωση απάντησε με ένα «Ναι, αλλά». Ο κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ ανακάλεσε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές από τη Ντόχα και το Ισραήλ ακολούθησε το παράδειγμά του.

Το ρεπορτάζ του BBC

Το BBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στους μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ.

Η ανώνυμη αναφορά ανέφερε ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ο οποίος προηγουμένως διοικούσε την Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, πιστεύει ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να εξαλείψει τη Χαμάς, ανεξάρτητα από το αν αυτή υποστηρίζει την πρόταση. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμος να συνεχίσει να πολεμά το Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του BBC μεταδόθηκε αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία της πρότασης είναι απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για τις εν εξελίξει συνομιλίες, ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς είχε μεταφέρει τις ανησυχίες της στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

Η πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στους Times of Israel ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.

Ένας Άραβας διπλωμάτης από μία από τις χώρες που διαμεσολαβούν δήλωσε στους Times of Israel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ήταν δυσαρεστημένες με τις αλλαγές που επέτρεψαν οι ΗΠΑ στον Νετανιάχου να κάνει τις ημέρες πριν από την παρουσίαση της πρότασης τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



