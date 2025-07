Χαμενεΐ: «Καρκινικός όγκος» το Ισραήλ – Έτοιμοι να απαντήσουμε σε νέα επίθεση

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε τυχόν νέα στρατιωτική επίθεση, ανέφερε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε σχόλιά του που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι ικανή να επιφέρει βαρύτερο πλήγμα στους εχθρούς της από αυτό που επέφερε στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

Before Iran’s Islamic Revolution, just mentioning the US’s name frightened people, let alone engaging in an actual confrontation with them. Now the same nation has reached a point where it doesn’t fear the US. Rather, it frightens them and carries out whatever operations it can.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 16, 2025