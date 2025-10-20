Χαμενεΐ σε Τραμπ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: «Συνέχισε να ονειρεύεσαι»

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να συνεχίσει να ονειρεύεται», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!» ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε ανάρτησή του στο X.

«Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;» αναρωτήθηκε ο Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

