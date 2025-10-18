Χαμένη ευκαιρία για τον ΝΟΠ-Έμεινε ισόπαλος με τα Χανιά

Χαμένη ευκαιρία για τον ΝΟΠ-Έμεινε ισόπαλος με τα Χανιά
18 Οκτ. 2025 14:36
Pelop News

Χαμένη ευκαιρία για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αν και προηγήθηκε με 5-1, τελικά ήρθε εντός έδρας ισόπαλη 8-8 με τα Χανιά για την 3η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και ετσι πήρε τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα.

Η Πατρινή ομάδα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, πήρε προβάδισμά με 5-1 και 6-3, όμως στο β΄ ημίχρονο έπαθε μπλακ-άουτ πληρώνοντας τις κακές επιλογές στην επίθεση και είναι ενδεικτικό οτι στο β ημίχρονο σημείωνε μόνο τρία γκολ.

Ετσι τα Χανιά με τον Ράκτο κορυφαίο παίκτη, ισοφάρισε σε 6-6, πήρε προβάδισμά με 7-6, στο τέταρτο οχτάλεπτο, όμως ο ΝΟΠ έκανε το 8-7 για να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι στο τελικό 8-8.

Τα 8λεπτα: 3-1, 2-1, 1-4, 2—2.

 
