Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου

Με πολλά χαμόγελα, άφθονο φαγητό και ευχές κύλησε το Χριστουγεννιάτικό πάρτι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης με παρουσία, φίλων της ομάδας, αλλά και στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Για το πάρτι εξέδωσε ανακοίνωση και η διοίκηση που ανέφερε: «Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, καλή διάθεση και ευχές για τη νέα χρονιά. Χθες διασκεδάσαμε όλοι μαζί, ανταλλάξαμε ευχές και περάσαμε πραγματικά υπέροχα στο Christmas Party της ομάδας μας.

Η φιλοξενία στο Kyvos Spirits & Snacks ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε τον Γιάννη και την Αθηνά για την όμορφη ατμόσφαιρα.

Παρόντες ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και πολλοί φίλοι του Παναιγιαλείου, όλοι μια παρέα. Με μεγάλη μας χαρά και έκπληξη, όλοι ντυμένοι στα μελανόλευκα, τιμώντας τα χρώματα και την ιστορία της ομάδας μας.

Περάσαμε όμορφα και δώσαμε ραντεβού για πολλές ακόμα τέτοιες στιγμές τη νέα χρονιά.

Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και τον Παναιγιάλειο πάντα ψηλά»!

