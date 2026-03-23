Χαμόγελα και καλό κλίμα στο γεύμα του Δήμου Καλαβρύτων

Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης που έγιναν στα Καλάβρυτα, ο δήμος παρέθεσε γεύμα στους επισήμους.

Στο γεύμα, εκ μέρους της κυβέρνησης παρευρέθηκε ο υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας, εκ μέρους της Περιφέρειας ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος, αλλά και εκπρόσωποι της Αστυνομίας με επικεφαλής τον Θεόδωρο Τσάτσαρη.

Η «Π» βρέθηκε στα Καλάβρυτα και είδε από κοντά το καλό κλίμα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Φωτήλα, παρά τα όσα έχουν προηγηθεί με την «επίθεση» του Δήμου κατά της κυβέρνησης για τον Οδοντωτό.

