Χαμόγελα στα Καλάβρυτα για το χιόνι

Η επισκεψιμότητα θα συνεχιστεί στην ιστορική πόλη και το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς

28 Δεκ. 2025 17:36
Pelop News

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το χιόνι που έπεσε το τελευταίο διήμερο στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων και έδωσε την ευκαιρία να ασπρίσουν οι κορυφές του Χελμού.

Το χιόνι δεν έφτανε για να ανοίξουν οι πίστες για σκι, όμως τουλάχιστον βοήθησε τις οικογένειες με παιδιά να παίξουν λίγο και να ξεσκάσουν και έφερε ακόμα περισσότερο κόσμο τις ημέρες των εορτών.

Ηδη, το τελευταίο τριήμερο γίνεται το αδιαχώρητο στην πόλη των Καλαβρύτων, όμως μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητας έχει και το Χιονοδρομικό κέντρο.

 

 

