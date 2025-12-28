Χαμόγελα στα Καλάβρυτα για το χιόνι

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το χιόνι που έπεσε το τελευταίο διήμερο στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων και έδωσε την ευκαιρία να ασπρίσουν οι κορυφές του Χελμού.

Το χιόνι δεν έφτανε για να ανοίξουν οι πίστες για σκι, όμως τουλάχιστον βοήθησε τις οικογένειες με παιδιά να παίξουν λίγο και να ξεσκάσουν και έφερε ακόμα περισσότερο κόσμο τις ημέρες των εορτών.

Ηδη, το τελευταίο τριήμερο γίνεται το αδιαχώρητο στην πόλη των Καλαβρύτων, όμως μεγάλο βαθμό επισκεψιμότητας έχει και το Χιονοδρομικό κέντρο.

