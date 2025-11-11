Χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς για τη νέα νίκη

Ο Αίολος Αγυιάς συνεχίζει να ανεβαίνει στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, καθώς επικράτησε και επί του Αστέρα Τέμενης με 70-65 στην παράταση, σε παιχνίδι για την αγωνιστική, που φιλοξενήθηκε στο «Τόφαλος». Διαιτητές: Ελ Ανυ-Μπολάνο-Καφέζας. Τα 10λεπτα: 15-11, 17-19, 16-12, 12-18, 5-10.

ΑΣΤΕΡΑΣ (Μπερδέσης): Κτωρίδης 11, Μπαρδάκης 11 (1), Σταθακόπουλος 13, Ρόζος, Κυριαζής 12 (2), Τριπολίδης 14 (3), Δούβος, Ανδρικόπουλος, Δούβος 2, Ιατρόπουλος 2, Παπαδάκος.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 10, Σπύρου 8 (10, Νάτσκος 2, Φούντας, Λαγογιάννης 24 (2), Στόλλας 14 (2), Πίκιος 6 (1), Τσούνας, Σταυρόπουλος, Σκλάβος.

Ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος τόνισε τα εξής: «Ηταν μια πολύ σημαντική νίκη. Παρόλο πού είμασταν άστοχοι, καταφέραμε να κερδίσουμε, χάρη στην καλή μας άμυνα. Σέ κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Νίκησε η ψυχή των παιδιών. Στόχος μας είναι, πλέον, η νίκη την επόμενη αγωνιστική στην έδρα μας».

Από την άλλη πλευρά, ο βοηθός προπονητή του Αίολου Αγυιάς Αγγελος Χατζαράς δήλωσε τα εξής: «Πετύχαμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Παρόλο που δεν μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι καταφέραμε μέσα από τη πολύ καλή άμυνα μας να είμαστε κοντά στο σκορ. Με πολύ καλές επιλογές στο τελευταίο δεκάλεπτο και στην παράταση, πήραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που μας γεμίζει αισιοδοξία για την συνέχεια».

