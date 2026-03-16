Χαμός σε σχολείο στον Βόλο: Διευθυντής στο Νοσοκομείο μετά από έντονο επεισόδιο με κυλικειάρχη

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε σε σχολικό συγκρότημα της Νέας Ιωνίας Βόλου έπειτα από έντονο επεισόδιο ανάμεσα σε διευθυντή σχολικής μονάδας και υπεύθυνο κυλικείου. Η υπόθεση πήρε πλέον και νομική διάσταση, καθώς η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του τελευταίου.

16 Μαρ. 2026 11:56
Pelop News

Ένα σοβαρό περιστατικό λεκτικής σύγκρουσης σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα της Νέας Ιωνίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και επηρεάζοντας τη λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε ανάμεσα σε διευθυντή σχολικής μονάδας και τον υπεύθυνο του κυλικείου, όταν ο πρώτος ζήτησε να υπάρξει μέριμνα για δωρεάν γεύματα προς μαθητές οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, μέσω της Μητρόπολης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση, με φωνές, ύβρεις και απειλητική συμπεριφορά, γεγονός που έγινε αισθητό σχεδόν σε όλο το σχολικό συγκρότημα.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην καθημερινή λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, ενώ η ένταση αποκλιμακώθηκε τελικά έπειτα από την παρέμβαση του διευθυντή της δεύτερης σχολικής μονάδας.

Μετά το επεισόδιο, ο διευθυντής που βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, καθώς, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής ΔΔΕ Μαγνησίας Σωκράτης Σαβελίδης, βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική και σωματική κατάσταση και χρειάστηκε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο κ. Σαβελίδης ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του υπευθύνου του κυλικείου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σωματείο Κυλικείων Μαγνησίας έχει ήδη προχωρήσει στη διαγραφή του συγκεκριμένου επαγγελματία και δεν προτίθεται να παρασταθεί υπέρ του στη μήνυση που έχει κατατεθεί. Την ίδια ώρα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς αναμένεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο καταγγελίας της σύμβασής του.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διαμηνύει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, στην προστασία της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των στελεχών της εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας πως το σχολικό περιβάλλον οφείλει να παραμένει χώρος παιδείας, ασφάλειας και θεσμικού σεβασμού για όλους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
12:45 Θέλεις να χάσεις λίπος στην κοιλιά; Δες τι βάζει στο πιάτο της η μέθοδος που χορταίνει
12:45 Πάτρα: Έπιασαν αλλοδαπό με ένα σπαθί κατάνα ενός μέτρου!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
