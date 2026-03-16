Χαμός σε σχολείο στον Βόλο: Διευθυντής στο Νοσοκομείο μετά από έντονο επεισόδιο με κυλικειάρχη

Ένα σοβαρό περιστατικό λεκτικής σύγκρουσης σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα της Νέας Ιωνίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και επηρεάζοντας τη λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε ανάμεσα σε διευθυντή σχολικής μονάδας και τον υπεύθυνο του κυλικείου, όταν ο πρώτος ζήτησε να υπάρξει μέριμνα για δωρεάν γεύματα προς μαθητές οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, μέσω της Μητρόπολης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση, με φωνές, ύβρεις και απειλητική συμπεριφορά, γεγονός που έγινε αισθητό σχεδόν σε όλο το σχολικό συγκρότημα.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην καθημερινή λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, ενώ η ένταση αποκλιμακώθηκε τελικά έπειτα από την παρέμβαση του διευθυντή της δεύτερης σχολικής μονάδας.

Μετά το επεισόδιο, ο διευθυντής που βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, καθώς, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής ΔΔΕ Μαγνησίας Σωκράτης Σαβελίδης, βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική και σωματική κατάσταση και χρειάστηκε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο κ. Σαβελίδης ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του υπευθύνου του κυλικείου, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και σχετική ενημέρωση προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σωματείο Κυλικείων Μαγνησίας έχει ήδη προχωρήσει στη διαγραφή του συγκεκριμένου επαγγελματία και δεν προτίθεται να παρασταθεί υπέρ του στη μήνυση που έχει κατατεθεί. Την ίδια ώρα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς αναμένεται να εξεταστεί και το ενδεχόμενο καταγγελίας της σύμβασής του.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διαμηνύει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, στην προστασία της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των στελεχών της εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας πως το σχολικό περιβάλλον οφείλει να παραμένει χώρος παιδείας, ασφάλειας και θεσμικού σεβασμού για όλους.

