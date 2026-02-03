Χίος: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες! Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα

03 Φεβ. 2026 22:37
Pelop News

Στη Χίο έγινε απόψε (3/2/2026) σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού και διακινητές μεταναστών ενώ μετέφεραν ανθρώπους σε λέμβο προς τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν 14 νεκροί αλλά και αρκετοί τραυματίες.

«Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;», συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι. Εως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για ανταλλαγή πυροβολισμών, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Σύμφωνα με το politischios.gr sκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

