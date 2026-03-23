Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο

Έντονη σύγκρουση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Μεταφορών», με αφορμή τη διάταξη που προβλέπει ότι δεν θα ανανεώνεται η άδεια οδηγού ταξί όταν υπάρχει καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα, ανάμεσά τους και η βαριά ή η ελαφρά σωματική βλάβη. Η διάταξη αυτή έγινε σημείο τριβής ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, με τη συζήτηση να ξεφεύγει γρήγορα από το στενό νομοθετικό πλαίσιο και να αποκτά ανοιχτά πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έρχεται να προσθέσει στο ισχύον πλαίσιο ακόμη ένα αδίκημα, αυτό που περιέγραψε ως «ξυλοδαρμό», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τις περιπτώσεις βαριάς και ελαφράς σωματικής βλάβης. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού δικαστικής χρήσης, στο οποίο περιλαμβάνονται ανάλογα αδικήματα, είχε ήδη θεσπιστεί από το 2020 και, όπως ανέφερε, τότε δεν είχε συναντήσει αντίδραση από την Ελληνική Λύση.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος έθεσε το ζήτημα του τι συμβαίνει σε μια περίπτωση όπου ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί εμπλακεί σε επεισόδιο και, όπως είπε, αμυνθεί. Με αυτό το επιχείρημα αμφισβήτησε τη λογική της διάταξης, επιχειρώντας να αναδείξει ενδεχόμενα γκρίζα σημεία στην εφαρμογή της. Η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους, με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι στην πραγματικότητα αποκαλύπτει μια διαφορετική αντίληψη για το καθεστώς αδειοδότησης των ταξί και να συνδέει την τοποθέτησή του με τη στάση που τηρεί απέναντι στον κλάδο και στους εκπροσώπους του.

Στην κορύφωση της αντιπαράθεσης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας ότι «σήμερα αποκαλυφθήκατε» και αφήνοντας αιχμές πως υπερασπίζεται την επαναφορά άδειας ταξί ακόμη και σε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αντέδρασε έντονα, αρνούμενος ότι είπε κάτι τέτοιο και κατηγορώντας τον αναπληρωτή υπουργό για διαστρέβλωση των λεγομένων του, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον του.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν μπορεί να καλλιεργείται η εντύπωση πως οι οδηγοί ταξί είναι συλλήβδην ύποπτοι παραβατικότητας. Κατά τον ίδιο, το ουσιαστικό πρόβλημα για τον κλάδο βρίσκεται αλλού, και συγκεκριμένα στην πίεση που δημιουργεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί οι αναγκαίες υποδομές. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 41, 52 και 67, που αφορούν τόσο το πλαίσιο για τις άδειες ΕΔΧ όσο και την ηλεκτροκίνηση των ταξί.

Η ένταση αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη φορτισμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το νομοσχέδιο για τα ταξί, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, από τις άδειες και τους όρους λειτουργίας έως την υποχρεωτική εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε πιάτσες της Αθήνας. Η σημερινή αντιπαράθεση, πάντως, έδειξε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνική νομοθετική πρόβλεψη, αλλά ως πεδίο ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης γύρω από τα όρια της επαγγελματικής ευθύνης, την ασφάλεια και τη σχέση της πολιτείας με έναν ήδη πιεσμένο επαγγελματικό κλάδο.

