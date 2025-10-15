Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ

Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές

Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
15 Οκτ. 2025 20:17
Pelop News

Μεγάλος ο πανικός, που επικράτησε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης (15/10/2025) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Συγκεκριμένα ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο θύμα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου.

Η κατάσταση του κτιρίου αυτή την ώρα δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

