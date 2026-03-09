Champions League: Κάνουν... παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια

Αυτή την εβδομάδα επιστρέφει δυναμικά το Champions League, με τις πρώτες αναμετρήσεις της φάσης των «16» να ξεκινούν την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη ο Σπόρτινγκ Λισαβόνας δοκιμάζεται στη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο

Μέχρι να φτάσουμε στη νοκ άουτ φάση, προηγήθηκαν δέκα αγωνιστικές στη φάση της λίγκας, καθώς και τα play-off που καθόρισαν τις ομάδες που συμπλήρωσαν το παζλ των «16», δίπλα στα οκτώ κλαμπ που είχαν ήδη εξασφαλίσει απευθείας την πρόκρισή τους.

Με αφορμή την επανέναρξη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η A BOLA παρουσιάζει ένα ξεχωριστό στατιστικό αφιέρωμα: τους 30 ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση. Πρόκειται για μια πραγματική «παρέλαση» μεγάλων ονομάτων, στην οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Λουίς Σουάρες, αλλά και ο Βιτίνια, της Παρί Σεν Ζερμέν

Αξιοσημείωτο είναι πως και οι 30 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα έχουν ήδη βρει δίχτυα στη διοργάνωση, στοιχείο που υπογραμμίζει την επιθετική τους επιρροή στις ομάδες τους.

Ξεχωριστή εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ, ο οποίος συνδυάζει υψηλό αριθμό τελικών προσπαθειών με εντυπωσιακή ευστοχία, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς της φετινής διοργάνωσης.

