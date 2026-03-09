Champions League: Κάνουν… παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια

Η A BOLA παρουσίασε ένα ξεχωριστό στατιστικό αφιέρωμα: τους 30 ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση

Champions League: Κάνουν... παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια
09 Μαρ. 2026 23:57
Pelop News

Αυτή την εβδομάδα επιστρέφει δυναμικά το Champions League, με τις πρώτες αναμετρήσεις της φάσης των «16» να ξεκινούν την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη ο Σπόρτινγκ Λισαβόνας δοκιμάζεται στη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο

Μέχρι να φτάσουμε στη νοκ άουτ φάση, προηγήθηκαν δέκα αγωνιστικές στη φάση της λίγκας, καθώς και τα play-off που καθόρισαν τις ομάδες που συμπλήρωσαν το παζλ των «16», δίπλα στα οκτώ κλαμπ που είχαν ήδη εξασφαλίσει απευθείας την πρόκρισή τους.

Με αφορμή την επανέναρξη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, η A BOLA παρουσιάζει ένα ξεχωριστό στατιστικό αφιέρωμα: τους 30 ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στη φετινή διοργάνωση. Πρόκειται για μια πραγματική «παρέλαση» μεγάλων ονομάτων, στην οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Λουίς Σουάρες, αλλά και ο Βιτίνια, της Παρί Σεν Ζερμέν

Αξιοσημείωτο είναι πως και οι 30 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα έχουν ήδη βρει δίχτυα στη διοργάνωση, στοιχείο που υπογραμμίζει την επιθετική τους επιρροή στις ομάδες τους.

Ξεχωριστή εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του Άντονι Γκόρντον της Νιουκάστλ, ο οποίος συνδυάζει υψηλό αριθμό τελικών προσπαθειών με εντυπωσιακή ευστοχία, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς της φετινής διοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Champions League: Κάνουν… παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια
23:39 Το 2025 η θερμοκρασία έπιασε ταβάνι, τι αναμένεται να συμβεί το 2026
23:21 Περάσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 θαυματουργά τρόφιμα στο πιάτο σας και θα δείτε μεγάλη διαφορά παντού!
23:01 Οριο για την Προεθνική η Βασιλική Ζαφειροπούλου
22:55 ΗΠΑ: 10 εκατ. δολάρια η εγγύηση στη γυναίκα που «γάζωσε» την έπαυλη της Ριάνα
22:46 Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει. Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του»
22:45 Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!
22:35 Ερντογάν: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω
22:25 Σημαντικές νίκες για ΕΑΠ, Αραχωβίτικα Ακταίο, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 19η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η,ΦΩΤΟ
22:15 Η περιπέτεια της Μοιραράκη όταν είχε συλληφθεί στο Ιράν
22:05 Το Politico παίρνει θέση: Γιατί ο Πούτιν είναι ο πραγματικός κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
21:55 «Η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της όποιο και αν είναι το τίμημα», δηλώνει στέλεχος του Λιβάνου
21:45 Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μοντανά
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ