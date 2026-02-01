Χάνει Νιφορόπουλο – Καμπεράι η Παναχαϊκή!

Σοβαρό πλήγμα για την Παναχαϊκή στο παιχνίδι με τη Θύελλα.

Ο Γρηγόρης Νιφορόπουλος τραυματίστηκε πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο και αντικαταστάθηκε από τον Συρμή με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θλάση.

Πιο σοβαρό φαίνεται πως είναι το πρόβλημα του Αμαρίλντο Καμπεράι, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο έμπειρος επιθετικός υπέστη ρήξη έσω πλάγιου και υπάρχει η πιθανότατα να χάσει όλη τη χρονιά.

Η ακριβής διάγνωση και ο χρόνος αποχής του θα οριστικοποιηθούν μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί.

