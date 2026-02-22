Χανιά: Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή και υπόθαλψη εγκληματία

Κατασχέθηκαν πιστόλι, 100 φυσίγγια και 133 κάλυκες

22 Φεβ. 2026 19:29
Pelop News

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 73 και 37 ετών, συνελήφθησαν στα Χανιά για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και υπόθαλψη εγκληματία, μετά από άσκοπους πυροβολισμούς που έγιναν χθες το απόγευμα από σπίτι όπου διεξαγόταν κοινωνική εκδήλωση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων.

Χρονικό του περιστατικού

  • Χθες το απόγευμα, από οικία στα Χανιά ρίχθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.
  • Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία και περισυνέλεξαν 116 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων από το σημείο.
  • Σήμερα διενεργήθηκαν έρευνες σε δύο οικίες (του 73χρονου και του 37χρονου), κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
    • Πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δύο γεμιστήρες
    • 100 φυσίγγια
    • 17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων

Συνολικά κατασχέθηκαν 133 κάλυκες, 100 φυσίγγια και το πιστόλι με τους γεμιστήρες.

Οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους δράστες των πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για οπλοκατοχή και υπόθαλψη εγκληματία. Θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

