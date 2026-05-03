Χανιά: Οικογένεια μετατράπηκε σε σπείρα «ελεγκτών του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστών» – Οι 6 απάτες

Οικογενειακή υπόθεση φαίνεται ότι ήταν η φάμπρικα με τις τηλεφωνικές απάτες που στήθηκε στα Χανιά και εξαρθρώθηκε από την τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα επτά άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι τρεις ήταν αδέλφια, ο ένας ήταν σύντροφος της κόρης ενός άλλου μέλους της σπείρας ενώ όλοι ήταν φίλοι μεταξύ τους όπως προκύπτει από φωτογραφίες και άλλο υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν παρουσιαζόμενοι είτε ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές ήταν η εξής:

– όταν εμφανίζονταν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας, όπως τους έλεγαν, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, τραπεζικές κάρτες κ.α. με το πρόσχημα ότι θα γίνονταν εργασίες ρύθμισης της τάσης του ρεύματος ή διόρθωσης βλάβης στα σπίτια τους

– όταν εμφανίζονταν ως λογιστές το σενάριο που εφάρμοζαν προς τα θύματά τους ήταν ότι επειδή δήθεν όφειλαν μεγάλο ποσό στην εφορία καθώς δεν έκαναν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αγορές που να δικαιολογεί το εισόδημα τους, έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν το – ανύπαρκτο – πρόστιμο

Οι έξι απάτες που τους «έκαψαν»

Μέχρι στιγμής η έρευνα των αστυνομικών έχει εντοπίσει τουλάχιστον έξι απάτες από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα:

– Το μεσημέρι της 16ης Απριλίου κάλεσαν στο σπίτι 29χρονης και όταν απάντησε ο ανήλικος γιος της τον έπεισαν να βάλει σε μια πλαστική σακούλα κοσμήματα 15.000 ευρώ, μετρητά 1.000 ευρώ και την ταυτότητα της μητέρας του και να την αφήσει έξω από το σπίτι τους

– Λίγη ώρα νωρίτερα το ίδιο μέλος της σπείρας τηλεφώνησε σε 72χρονη και λέγοντας ότι είναι «τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ» την έπεισε να βάλει σε σακούλα κοσμήματα 8.000 ευρώ, 400 ευρώ σε μετρητά και την ταυτότητα και να τα αφήσει, επίσης, στην αυλή του σπιτιού της

– Δύο ημέρες αργότερα κάλεσαν 16χρονο και με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ του πήραν κοσμήματα, τιμαλφή και 70 ευρώ σε μετρητά που έβαλε σε σακούλα και τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του

– Στις 22 Απριλίου στόχος τους έγινε 68χρονη, την οποία με το σενάριο του λογιστή έπεισαν να βάλει σε φάκελο 20.000 ευρώ σε μετρητά και να τα παραδώσει σε μέλος της συμμορίας που πήγε στο σπίτι της

– Στις 27 Απριλίου επέστρεψαν στο modus operandi του «τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ» για να πείσουν μια 47χρονη να τους παραδώσει μέσα σε τσάντα κοσμήματα 10.000 ευρώ, μετρητά 200 ευρώ και τραπεζικές κάρτες

– Στις 30 Απριλίου στόχος έγινε 66χρονη την οποία, μάλιστα, τραυμάτισαν στο κεφάλι και στο χέρια όταν την έριξαν κάτω αφού της τράβηξαν με δύναμη την τσάντα μέσα στην οποία την είχαν πείσει να βάλει δύο χρυσά δαχτυλίδια αξίας 7.000 ευρώ

Τα ντοκουμέντα της δράσης τους

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν εξαιρετικά πειστική και οργανωμένη. Αυτός που τηλεφωνούσε, με επίμονη καθοδήγηση, πίεζε τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά, κοσμήματα και προσωπικά έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν είτε έξω από τα σπίτια τους είτε μέσω μπαλκονιών, για να τα παραλάβουν οι «εισπράκτορες» της ομάδας.

Οι δράστες επέλεγαν περιοχές με περιορισμένη κίνηση και λίγες κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες σύλληψης.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα, μέσω του οποίου η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τα πρόσωπα των δραστών. Τα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, εμφανίζονται σε κρίσιμα σημεία της δράσης τους, ενώ η ανάλυση των κινήσεών τους βοήθησε στην ταυτοποίηση των υπόπτων.

Η δράση της οργάνωσης κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης γυναίκας. Όταν η γυναίκα, μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχε παραδώσει, μέλος της οργάνωσης της άσκησε βία και την τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της αρπαγής της σακούλας με τα τιμαλφή.

Η επιχείρηση σύλληψης τριών μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε όταν αποβιβάστηκαν από πλοίο το είχαν πάρει από τα Χανιά με προορισμό των Πειραιά.

Κατά τη σύλληψή τους, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κατ’ οίκον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν επιπλέον στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Οικογενειακή υπόθεση η σπείρα με τους δήθεν ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές στα Χανιά: Οι 6 απάτες που τους «έκαψαν»

Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλάει χρυσαφικά που έχει αρπάξει από θύμα του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να ποζάρουν κρατώντας μετρητά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



