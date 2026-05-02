Χανιά: Σπείρα με τηλεφωνικές απάτες άρπαξε 62.000 ευρώ – Τρεις συλλήψεις, επτά υποθέσεις στο φως

Σημαντική υπόθεση τηλεφωνικών απατών αποκάλυψαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, φτάνοντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε περιοχές του Δήμου Χανίων. Από την έρευνα προέκυψαν συνολικά επτά περιπτώσεις, εκ των οποίων οι έξι ολοκληρώθηκαν και η μία έμεινε στο στάδιο της απόπειρας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν έξι Έλληνες, ηλικίας από 19 έως 40 ετών, ενώ τρεις από αυτούς, ένας 27χρονος, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, ενώ κατά περίπτωση περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πώς έστηναν τις απάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από τις 16 έως και τις 30 Απριλίου οι δράστες τηλεφωνούσαν σε κατοίκους των Χανίων, χρησιμοποιώντας σταθερές και κινητές συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια των κλήσεων εμφανίζονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές, επιχειρώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν, σε έξι περιπτώσεις, να πείσουν πολίτες να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα, αφύλακτα σημεία έξω από τα σπίτια τους. Εκεί μετέβαινε στη συνέχεια μέλος της οργάνωσης, με ρόλο «εισπράκτορα», και παραλάμβανε τα τιμαλφή και τα μετρητά.

Οι μετακινήσεις γίνονταν με δύο επιβατικά αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ οι συμμετέχοντες φέρονται να άλλαζαν ρόλους ανά περίπτωση, άλλοτε ως οδηγοί και άλλοτε ως παραλήπτες.

Η περίπτωση που η απάτη έγινε ληστεία

Σε μία από τις υποθέσεις, η γυναίκα που είχε πειστεί αρχικά να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα άλλαξε στάση την ώρα της παράδοσης και επιχείρησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τότε, σύμφωνα με την αστυνομία, μέλος της οργάνωσης χρησιμοποίησε βία, της άρπαξε την τσάντα και διέφυγε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό διαφοροποιεί τη δράση της ομάδας, καθώς από την οργανωμένη εξαπάτηση η υπόθεση πέρασε και σε πράξη με χαρακτηριστικά ληστείας.

Από τη μέχρι τώρα καταγραφή, το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες από τις υποθέσεις αυτές φτάνει συνολικά τις 62.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις σε Πειραιά και Χανιά

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των μελών της οργάνωσης οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Την Πρωτομαγιά εντοπίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους, ο 27χρονος και ο 19χρονος, κατά την αποβίβασή τους με δύο αυτοκίνητα στον Πειραιά.

Μετά την ενημέρωση των τοπικών αρχών, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου. Τα δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, σε έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια στα Χανιά, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 21χρονου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που έγιναν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

χρυσαφικά

5.000 ευρώ

μεγάλο αριθμό ενδυμάτων

κινητά τηλέφωνα

24 γραμμάρια κάνναβης

κράνος που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ένας από τους δράστες σε παραλαβή κοσμημάτων

δίκυκλη μοτοσικλέτα που, σύμφωνα με την αστυνομία, αξιοποιούνταν στις μετακινήσεις της ομάδας

Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκε ήδη από μία παθούσα και της αποδόθηκε.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η προανάκριση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων, αλλά και πιθανή εμπλοκή της ίδιας ομάδας σε επιπλέον παρόμοιες υποθέσεις.

Οι αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν τη δράση της οργάνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα είχε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει μέχρι στιγμής αποκαλυφθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



