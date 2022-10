Χάος σε συναυλία στο Κονγκό: Πολλοί νεκροί από ασφυξία – Το στάδιο ήταν υπερπλήρες

Έντεκα είναι τα θύματα από το υπερπλήρες στάδιο της Κινσάσα, όπου έδινε συναυλία ο Κονγκολέζος τραγουδιστής Φάλι Ιπούπα το Σάββατο, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, οι περισσότεροι από ασφυξία.

Το Στάδιο των Μαρτύρων είναι χωρητικότητας 80.000 θεατών, όμως ήταν υπερπλήρες. Κάποιοι από τους θεατές πέρασαν δια της βίας στις θέσεις των επισήμων, ανέφεραν δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που ήταν παρόντες στον χώρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 10 από αυτούς από ασφυξία. Άλλοι επτά τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Ασέλο Οκίτο.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εκτοξεύσει δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος στους δρόμους έξω από το στάδιο, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για τη συναυλία.

Ο αριθμός των θεατών μέσα στο στάδιο ξεπερνούσε κατά πολύ εκείνον που θα μπορούσαν να ελέγξουν οι αστυνομικοί και το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης.

