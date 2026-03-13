Χάος στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη – Διεκόπη η συνεδρίαση, στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά

Νέο σφοδρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη από τη ΝΔ, οδηγώντας σε δεκάλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Μετά την έκρηξη έντασης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Χάος στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη – Διεκόπη η συνεδρίαση, στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά
13 Μαρ. 2026 12:53
Pelop News

Σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησε σε φραστική σύγκρουση με τους βουλευτές Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη. Η ένταση κλιμακώθηκε τόσο ώστε η συνεδρίαση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά.

Το επεισόδιο ξέσπασε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας από το βήμα, προχώρησε σε αιχμηρές προσωπικές αναφορές προς βουλευτές της ΝΔ και συνέχισε με επιθέσεις που προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τα κυβερνητικά έδρανα. Ακολούθησε ένας οξύς διάλογος, με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να παρεμβαίνει επανειλημμένα ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσει η σύγκρουση.

Στο αποκορύφωμα της έντασης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ εκείνη ανταπάντησε με εξίσου βαριές εκφράσεις, με αποτέλεσμα η συζήτηση να ξεφύγει πλήρως από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα σημερινά πολιτικά ρεπορτάζ, η σύγκρουση πήρε τέτοια έκταση ώστε κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Μετά την επανέναρξη, τον επίλογο του επεισοδίου έγραψε η παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος από όσα είχαν προηγηθεί και χαρακτήρισε την εικόνα «ντροπή» για το Κοινοβούλιο, ιδίως επειδή εκείνη την ώρα βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δική του δουλειά να επιμερίσει ευθύνες επί τόπου, αλλά ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα αποσταλούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αξιολόγηση και ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες.

Η σημερινή σύγκρουση προστίθεται σε μια σειρά επεισοδίων υψηλής έντασης που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Βουλή με επίκεντρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές της συμπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ολοένα πιο πολωμένο. Η παραπομπή των πρακτικών στην Επιτροπή Δεοντολογίας δείχνει ότι το προεδρείο επιδιώκει πλέον θεσμική απάντηση και όχι απλώς μια αποσπασματική εκτόνωση της έντασης μέσα στην αίθουσα. Το τελευταίο αυτό αποτελεί πολιτικό συμπέρασμα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ