Χάος στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη – Διεκόπη η συνεδρίαση, στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά

Σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησε σε φραστική σύγκρουση με τους βουλευτές Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη. Η ένταση κλιμακώθηκε τόσο ώστε η συνεδρίαση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά.

Το επεισόδιο ξέσπασε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας από το βήμα, προχώρησε σε αιχμηρές προσωπικές αναφορές προς βουλευτές της ΝΔ και συνέχισε με επιθέσεις που προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τα κυβερνητικά έδρανα. Ακολούθησε ένας οξύς διάλογος, με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν και την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να παρεμβαίνει επανειλημμένα ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να σταματήσει η σύγκρουση.

Στο αποκορύφωμα της έντασης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ εκείνη ανταπάντησε με εξίσου βαριές εκφράσεις, με αποτέλεσμα η συζήτηση να ξεφύγει πλήρως από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα σημερινά πολιτικά ρεπορτάζ, η σύγκρουση πήρε τέτοια έκταση ώστε κρίθηκε αναγκαία η προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Μετά την επανέναρξη, τον επίλογο του επεισοδίου έγραψε η παρέμβαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εμφανίστηκε έντονα ενοχλημένος από όσα είχαν προηγηθεί και χαρακτήρισε την εικόνα «ντροπή» για το Κοινοβούλιο, ιδίως επειδή εκείνη την ώρα βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δική του δουλειά να επιμερίσει ευθύνες επί τόπου, αλλά ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα αποσταλούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αξιολόγηση και ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες.

Η σημερινή σύγκρουση προστίθεται σε μια σειρά επεισοδίων υψηλής έντασης που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη Βουλή με επίκεντρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές της συμπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ολοένα πιο πολωμένο. Η παραπομπή των πρακτικών στην Επιτροπή Δεοντολογίας δείχνει ότι το προεδρείο επιδιώκει πλέον θεσμική απάντηση και όχι απλώς μια αποσπασματική εκτόνωση της έντασης μέσα στην αίθουσα. Το τελευταίο αυτό αποτελεί πολιτικό συμπέρασμα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σήμερα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



