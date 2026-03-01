Χάος στο Ντουμπάι μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση – Εκκενώθηκε το διεθνές αεροδρόμιο

Τραυματισμοί, αναστολή πτήσεων και κλείσιμο εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή

01 Μαρ. 2026 9:22
Pelop News

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Dubai International Airport, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο, μετά από αναφορές για ιρανική επίθεση που φέρεται να έπληξε εγκαταστάσεις του.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να τρέχουν μέσα σε καπνούς για να εγκαταλείψουν τερματικό σταθμό, ενώ σειρήνες συναγερμού ηχούν. Οι αρχές του αεροδρομίου επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα.

Αν και οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν επισήμως την αιτία της εκκένωσης, πηγές του αεροπορικού κλάδου ανέφεραν στο Reuters ότι νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήγμα στον Terminal 3.

Σε ανακοίνωσή του προς το CNN, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανέφερε ότι ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Παράλληλα, όλα τα δρομολόγια από και προς τα δύο βασικά αεροδρόμια της πόλης ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας.

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι συνέστησε στους επιβάτες να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους.

Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο – Πλήγματα και σε Αμπού Ντάμπι

Στην περιοχή Παλμ Τζουμέιρα, σύμβολο της χλιδής του εμιράτου, έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont The Palm, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα φέρονται να δείχνουν drone να κατευθύνεται προς το έδαφος λίγο πριν την έκρηξη.

Παράλληλα, στο Zayed International Airport στο Αμπού Ντάμπι, επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του αεροδρομίου.

Αναφορές για αναχαιτίσεις πυραύλων υπήρξαν και πάνω από τη Ντόχα στο Κατάρ, ενώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις. Βίντεο με γεωγραφική επαλήθευση φέρονται να δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη Μανάμα.

Κλειστός ο εναέριος χώρος – Άδειοι οι χάρτες πτήσεων

Ένας ευρύς διάδρομος εναέριου χώρου πάνω από τη Μέση Ανατολή έκλεισε το Σαββατοκύριακο, με αεροπορικές εταιρείες να αναστέλλουν πτήσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Οι χάρτες παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν τον εναέριο χώρο σχεδόν άδειο, εικόνα πρωτοφανή για έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους αεροπορικούς κόμβους.

Το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελεί βασικό τουριστικό και εμπορικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, ενώ το αεροδρόμιό του είναι έδρα της Emirates, μιας από τις κορυφαίες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Το 2025, τα αεροδρόμια του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι εξυπηρέτησαν συνολικά 127,7 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Στο στόχαστρο φιλικά προς τις ΗΠΑ κράτη

Τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν – χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις – φέρονται να στοχοποιήθηκαν από την Τεχεράνη ως αντίποινα για τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ που έπληξαν το Ιράν και οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η κλιμάκωση επηρεάζει πλέον άμεσα κρίσιμες υποδομές πολιτικής αεροπορίας και εμπορίου, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα στην περιοχή και τις διεθνείς αερομεταφορές.

