Χαρακόπουλος: «Βαθιά η σχέση ΝΔ – αγροτικού κόσμου» – Αναμονή για τις αποφάσεις της σύσκεψης στη Νίκαια

Σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ3, ο γενικός γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της ΝΔ με τον αγροτικό κόσμο, μίλησε για την ανάγκη κοινής εκπροσώπησης των μπλόκων στη σύσκεψη της Νίκαιας και απάντησε σε αιχμές για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι αγρότες από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Όπως είπε, ο αγροτικός κόσμος αποτέλεσε ιστορικά στήριγμα της παράταξης, ακόμη και στις πιο πολωμένες περιόδους, όπως το 2012 και το 2015. «Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης που δεν διακόπηκε ποτέ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές της ΝΔ στις αγροτικές περιοχές διατηρούν προσωπική, άμεση επαφή με τους πολίτες και δεν περιμένουν τις δημοσκοπήσεις για να καταγράψουν αντιδράσεις και προβληματισμούς.

Αναφερόμενος στη μακρά σύσκεψη των βουλευτών της ΝΔ που προέρχονται από αγροτικές περιοχές με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι συζητήθηκαν εκτενώς οι προβληματισμοί για την ασκούμενη πολιτική στον πρωτογενή τομέα, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα και όσα αναμένεται να ακολουθήσουν.

Σε σχέση με τις κινητοποιήσεις της Θεσσαλίας, ο Χαρακόπουλος επεσήμανε ότι το επόμενο βήμα είναι η σύσκεψη στη Νίκαια, στον Δήμο Κιλελέρ. Εκεί, όπως τόνισε, θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι όλων των μπλόκων της χώρας, ώστε να καθοριστεί ένα κοινό κείμενο αιτημάτων και να οριστεί ενιαία επιτροπή διεκδίκησης. «Αφού συγκροτηθεί αυτή η εθνική επιτροπή και υπάρξει καθαρό πλαίσιο διεκδικήσεων, τότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με την κυβέρνηση σε υψηλότατο επίπεδο», είπε.

Ο Θεσσαλός βουλευτής αναφέρθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη στάση προηγούμενων κυβερνήσεων απέναντι στους αγρότες, σημειώνοντας ότι δεν έχει νόημα η κομματική πόλωση, αλλά υπενθύμισε ότι επί ΠΑΣΟΚ είχαν σημειωθεί σκληρές αντιδράσεις απέναντι στις αγροτικές διαμαρτυρίες, κάνοντας αναφορά στην «επιχείρηση βουλκανιζατέρ» και στον κόμβο της Βιοκαρπέτ. Παράλληλα, σχολίασε ότι η κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου «με ένα νόμο και ένα άρθρο» δεν έγινε από τη ΝΔ, ενώ αντιθέτως η κυβέρνηση Μητσοτάκη —παρά τις δύσκολες συνθήκες— πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις στη θέση της χώρας στην ΕΕ. «Σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της χώρας που κάποτε θεωρούνταν προβληματική, προεδρεύει του Eurogroup», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα συνεταιριστικά σχήματα, υπογράμμισε ότι η ΝΔ μείωσε τη φορολογία των παραγωγών που παραδίδουν προϊόντα μέσω υγιών συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας, δίνοντας ισχυρά κίνητρα για συνένωση δυνάμεων. Υπενθύμισε ότι τα συνεταιριστικά μοντέλα είχαν απαξιωθεί σε προηγούμενες περιόδους, αλλά πλέον υπάρχει σαφές πλαίσιο ενίσχυσης.

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της απώλειας εισοδήματος, ο Χαρακόπουλος θύμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει το Μέτρο 23 για βασικά αγροτικά προϊόντα, ένα εργαλείο που είχε ήδη υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως είπε, οι ενισχύσεις για το βαμβάκι και άλλα προϊόντα φτάνουν συνολικά τα 178 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 157 εκατ. έχουν ήδη πιστωθεί, ενώ τα υπόλοιπα 21 εκατ. δεν έχουν καταβληθεί ακόμη στη Βόρεια Ελλάδα λόγω εκκρεμών διασταυρώσεων.

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι τιμές διαμορφώνονται από την προσφορά και τη ζήτηση και πως «στόχος είναι η ρεαλιστική στήριξη των παραγωγών σε ό,τι είναι εφικτό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



