Χαριτωμένες στιγμές με τα παιδιά των πιλότων που έφεραν τα Rafale: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην 114 πτέρυγα μάχης της Τανάγρας βρίσκονταν σύζυγοι, γονείς και τα μικρά παιδάκια των πιλότων, ιδιαίτερα χαριτωμένα, τα οποία έδωσαν το δικό τους… στίγμα στην όλη τελετή.

Ηδη, τα βίντεο που ανεβάζουν στο Twitter δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στην υποδοχή των Rafale είναι πολύ ιδιαίτερα.

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έγραψε η δημοσιογράφος Λιάνα Σπυροπούλου, ανταποκρίτρια της Bild. Η μικρή κόρη ενός πιλότου, όταν είδε τα Rafale να πλησιάσουν στη βάση της Τανάγρας φώναξε: «Ο μπαμπάς μου είναι εκεί!». Και φυσικά περίμενε τον πατέρας της με μια ανθοδέσμη!

“My daddy is there” she screamed when the fighter gets approached Tanagra Airport #Greece

She waited more than one hour to give him the flowers.

The families of these pilots are above any political dispute over the 6 #Rafale pic.twitter.com/nIGkWUMMYi

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) January 19, 2022