Χαρίτσης από Τρίκαλα: «Προαναγγελθέν έγκλημα» η τραγωδία στη Βιολάντα – Ευθύνες σε εργοδοσία και κράτος

Σφοδρή πολιτική επίθεση μετά το φονικό εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ζητώντας απόδοση ευθυνών και συζήτηση στη Βουλή για τα εργατικά ατυχήματα.

27 Ιαν. 2026 14:55
Pelop News

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και την εργοδοσία για το φονικό εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα άσκησε από τα Τρίκαλα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας την τραγωδία «προαναγγελθέν έγκλημα» και ζητώντας πολιτική λογοδοσία για τις συνθήκες ασφάλειας στην εργασία.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανία Βιολάντα εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατά την επίσκεψή του στα Τρίκαλα, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με σφοδρή πολιτική κριτική.

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «ανείπωτη θλίψη αλλά και απέραντη οργή», χαρακτηρίζοντας την τραγωδία «χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος». Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν περίπου 200 νεκροί από εργατικά ατυχήματα στη χώρα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβερνητική πολιτική που –κατά τον ίδιο– αποδυναμώνει τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συμβάσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, είχαν προηγηθεί ενέργειες και προειδοποιήσεις για ζητήματα ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες τόσο στην εργοδοσία όσο και στο κράτος, επισημαίνοντας ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης είναι απαραίτητη για τη δικαιοσύνη και την αποτροπή αντίστοιχων τραγωδιών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κατέθεσε έκτακτο αίτημα για τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με αντικείμενο τα εργατικά ατυχήματα, ζητώντας από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας να δώσουν εξηγήσεις για τις πολιτικές τους επιλογές.

«Δεν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα του 2026, να βιώνουμε τέτοιες τραγωδίες», σημείωσε, καλώντας σε θεσμική λογοδοσία και ενίσχυση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

