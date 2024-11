ChatGPT: Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δίνει σωστές απαντήσεις;

Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει γύρω από το ChatGPT και τις δυνατότητες που έχει, καθώς έχει μπει για τα καλά στις ζωές όλων μας.

Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, καθηγητές, αλλά και άνθρωποι γενικότερα από τον χώρο της πληροφορίας και της ενημέρωσης, αλλά και της τεχνολογίας και του προγραμματισμού γνωρίζουν -πλέον- καλά την λειτουργία του ChatGPT και πως μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την διευκόλυνση της καθημερινότητας τους. Βέβαια, ο οποιοδήποτε μπορεί να “ζητήσει βοήθεια” από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και για μια επιστολή, μια σύνταξη ενός απλού κειμένου.

Τι είναι όμως το ChatGPT

Το ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer – Παραγωγικός Προεκπαιδευμένος Μετασχηματιστής) είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Μοιάζει σαν μια… συνομιλία στα Social Media (chatbot), όπου παραθέτει κάποιος το ερώτημα του και αυτόματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο λαμβάνει μια απάντηση πάνω σε ότι ζήτησε.

Η εφαρμογή αυτή τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφόρησε από την OpenAI τον Νοέμβριο 2022 και έχει την βάση της στην οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων GPT-3.5 της OpenAI και είναι βελτιστοποιημένο τόσο με εποπτευόμενες όσο και με ενισχυτικές τεχνικές εκμάθησης.

Το ChatGPT κυκλοφόρησε ως πρωτότυπο στις 30 Νοεμβρίου 2022,με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, τον δημιουργό του DALL·E 2 και του Whisper, προκαλώντας το ενδιαφέρον για το πόσο λεπτομερείς ήταν οι απαντήσεις και τα στοιχεία που έδινε σε πολλά γνωστικά πεδία. Ωστόσο, η εφαρμογή περιστασιακά παρέχει και μη ορθές απαντήσεις -σε κάποιες περιπτώσεις- και αυτό αναγνωρίστηκε ως ένα μειονέκτημα. Μετά τη δημοσιοποίηση της εφαρμογής ChatGPT, η εταιρεία OpenAI αποτιμήθηκε χρηματιστηριακά στην αξία των 29 δις δολαρίων.

Η υπηρεσία κυκλοφόρησε ως αρχικά δωρεάν για το κοινό, με σχέδια για τη δημιουργία εσόδων από την υπηρεσία αργότερα. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, το OpenAI υπολόγιζε ότι το ChatGPT είχε ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες. Το CNBC έγραψε στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ότι η υπηρεσία «εξακολουθεί να πέφτει από καιρό σε καιρό». Η υπηρεσία λειτουργεί καλύτερα στα Αγγλικά, αλλά είναι επίσης σε θέση να λειτουργήσει σε ορισμένες άλλες γλώσσες, σε διάφορους βαθμούς επιτυχίας.

Το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί σε ένα τεράστιο σώμα δεδομένων κειμένου και μπορεί να εκτελέσει μια ποικιλία εργασιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως απαντήσεις σε ερωτήσεις, μεταφράσεις γλωσσών και περιλήψεις κειμένων και έχει σχεδιαστεί για να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και σε θέση να κατανοεί και να παράγει κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα στυλ και μορφών. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, όπως chatbots εξυπηρέτησης πελατών, γλωσσική μετάφραση και συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Θετικές και αρνητικές κριτικές του ChatGPT

Θετικές αντιδράσεις

Το ChatGPT υπήρξε τον Δεκέμβριο του 2022 αντικείμενο γενικά θετικών κριτικών. Οι New York Times το χαρακτήρισαν «το καλύτερο chatbot τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε ποτέ στο ευρύ κοινό». Η Σαμάνθα Λοκ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian σημείωσε ότι ήταν σε θέση να δημιουργήσει «εντυπωσιακά λεπτομερές» και «ανθρώπινο» κείμενο. Ο συγγραφέας τεχνολογίας Νταν Γκίλμορ χρησιμοποίησε το ChatGPT σε μια εργασία μαθητή και διαπίστωσε ότι το κείμενό του ήταν στο ίδιο επίπεδο με αυτό που θα έδινε ένας καλός μαθητής και είπε ότι «ο ακαδημαϊκός κόσμος έχει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει». Ο Άλεξ Κάντροβιτς του περιοδικού Slate επαίνεσε την ανταπόκριση του ChatGPT σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη Ναζιστική Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι ο Αδόλφος Χίτλερ κατασκεύασε αυτοκινητόδρομους στη Γερμανία, ο οποίος απαντήθηκε με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας από τη Ναζιστική Γερμανία.

Τον Δεκέμβριο του 2022 η Google εξέφρασε εσωτερικά ανησυχία για την απροσδόκητη ισχύ του ChatGPT και τις νέες δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που ανακαλύφθηκαν να διαταράξουν την επιχείρηση των μηχανών αναζήτησης και ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πίτσαϊ αναβάθμισε ομάδες σε πολλά τμήματα για να βοηθήσουν στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της. σύμφωνα με τους New York Times. The Information ανέφεραν στις 3 Ιανουαρίου 2023 ότι η Microsoft Bing σχεδίαζε να προσθέσει προαιρετική λειτουργία ChatGPT στη δημόσια μηχανή αναζήτησής της, πιθανώς γύρω στον Μάρτιο του 2023.

Αρνητικές αντιδράσεις

Σε ένα άρθρο γνώμης του Δεκεμβρίου 2022, ο οικονομολόγος Πωλ Κρούγκμαν έγραψε ότι το ChatGPT θα επηρεάσει τη ζήτηση για εργαζόμενους γνώσης. Ο Τζέιμς Βίνσεντ του The Verge είδε την επιτυχία του ChatGPT ως απόδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε γίνει mainstream. Οι δημοσιογράφοι σχολίασαν την τάση του ChatGPT να «παραισθάνεται». Ο Μάικ Περλ of Mashable δοκίμασε το ChatGPT με πολλές ερωτήσεις. Σε ένα παράδειγμα, ζήτησε από το ChatGPT «τη μεγαλύτερη χώρα στην Κεντρική Αμερική που δεν είναι το Μεξικό». Το ChatGPT απάντησε με τη Γουατεμάλα, όταν η απάντηση είναι η Νικαράγουα. Όταν το CNBC ζήτησε από το ChatGPT τους στίχους του “The Ballad of Dwight Fry”, το ChatGPT παρείχε τους στίχους που επινόησε και όχι τους πραγματικούς στίχους. Οι ερευνητές που αναφέρονται από το The Verge συνέκριναν το ChatGPT με έναν «στοχαστικό παπαγάλο», όπως και ο καθηγητής Άντον Βαν Ντε Χέγκελ του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μηχανικής Μάθησης. Έντονος προβληματισμός επικρατεί και στις ακαδημαϊκές κοινότητες σε αρκετά πανεπιστήμια των ΗΠΑ σχετικά με την εφαρμογή αυτή.

Επιπτώσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η Check Point Research και άλλοι σημείωσαν ότι το ChatGPT ήταν ικανό να γράφει μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και κακόβουλο λογισμικό, ειδικά όταν συνδυάζεται με OpenAI Codex. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαν Άλτμαν, έγραψε ότι το λογισμικό θα μπορούσε να δημιουργήσει «(για παράδειγμα) τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» και επίσης συνέχισε να προβλέπει ότι «θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε πραγματική τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν αυτόν τον κίνδυνο εξαιρετικά σοβαρά».

Επιπτώσεις για την εκπαίδευση

Στο περιοδικό The Atlantic, ο Στίβεν Μαρτς σημείωσε ότι η επίδρασή του στον ακαδημαϊκό χώρο και ειδικά στα δοκίμια εφαρμογής δεν έχει ακόμη γίνει κατανοητή.

Στο περιοδικό Nature, ο Κρις Στόκελ-Γουόκερ επεσήμανε ότι οι δάσκαλοι πρέπει να ανησυχούν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν το ChatGPT για τις εργασίες τους, αλλά ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης θα προσαρμοστούν για να ενισχύσουν την κριτική σκέψη ή συλλογισμό.

Η Έμμα Μπάουμαν με το NPR έγραψε για τον κίνδυνο λογοκλοπής των μαθητών μέσω ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να παράγει μεροληπτικό ή ακατανόητο κείμενο με έγκυρο τόνο: «Υπάρχουν ακόμη πολλές περιπτώσεις που του κάνετε μια ερώτηση και θα σας δώσει μία απάντηση που ακούγεται πολύ εντυπωσιακή η οποία είναι απλά λάθος».

Πνευματικά δικαιώματα

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των παραγόμενων κειμένων από το ChatGPT είναι σημαντικό αντικείμενο συζήτησης. Στους όρους χρήσης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει, της OpenAI, η λέξη copyright χρησιμοποιείται μόνο για να δοθούν οδηγίες για παράπονα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, εφόσον κάποιος δημιουργός θεωρήσει ότι γίνεται παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του IP Helpdesk, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την αμερικανική νομοθεσία μια τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατόν να είναι κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί δεν αναγνωρίζεται ως συγγραφέας, «ούτε έχει νομική προσωπικότητα που αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχή άυλων περιουσιακών στοιχείων».

Η ίδια η OpenAI αναφέρει ότι εκχωρεί στον χρήστη «όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντά του» στο κείμενο που θα λάβει (το «Output»)., αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι είναι ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο, καθώς επίσης και για να διασφαλίσει ότι δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται πάντως ότι, όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λαμβανόμενο κείμενο, μπορεί να είναι το ίδιο για διαφορετικούς χρήστες (παράγραφος Similarity of Content).

Οι κίνδυνοι κατά τη χρήση του

Παρά τις δυνατότητες που παρέχει το Chat GPT, υπάρχουν φόβοι για το μέλλον στη χρήση του λογισμικού. Ενδέχεται να απειλήσει δουλειές που σχετίζονται με την ανάκτηση, ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προς το παρόν δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο και οι θέσεις εργασίας, μιας και το συγκεκριμένο λογισμικό χρειάζεται ανθρώπινη καθοδήγηση για να λειτουργεί σωστά.

Ένα άλλο ζήτημα που επισημαίνεται συχνά είναι αυτό της παραπληροφόρησης, καθώς το Chat GPT φαίνεται να κατασκευάζει μη αληθείς/ορθές πληροφορίες. Αυτό αποτελεί αρνητικό στοιχείο ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης. Πολλοί μαθητές και φοιτητές το χρησιμοποιούν άκριτα για τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους. Παράλληλα, δεδομένου ότι τα λαμβανόμενα κείμενα μπορεί να είναι τα ίδια για διαφορετικούς χρήστες, τίθεται σαφώς και το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της λογοκλοπής.

Τέλος, ενδέχεται να υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεδομένου ότι εύκολα να δημιουργηθεί περιεχόμενο κακόβουλου λογισμικού αλλά και μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος.

Η δικλείδα ασφαλείας του «απειλητικού» ChatGPT

«Υπάρχει ένα ρητό που λέει πως: ένα αναρίθμητο σύνολο μαϊμούδων στο τέλος, θα μπορεί να σου δώσει έναν Σαίξπηρ. Εννοώντας, τα θεατρικά κείμενα που έμειναν στην Ιστορία από τον συγγραφέα», σχολίασε ο Matthew Sag, καθηγητής νομικού δικαίου στο πανεπιστήμιο Emory, ο οποίος μελετά ζητήματα λογοκλοπής για εκπαίδευση και χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Insider, τόνισε: «Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός “μαϊμούδων” εδώ, που σου δίνουν, πραγματικά, εντυπωσιακά πράγματα, αλλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά στον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη γλώσσα και στον τρόπο που το κάνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT».

Πώς να εγγραφείτε στο ChatGPT βήμα προς βήμα

Τα βήματα για να εγγραφείτε στο ChatGPT είναι τα εξής:

Ανοίξτε τον σύνδεσμο εγγραφής στο ChatGPT στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο.

Κλικάρετε στην επιλογή «Εγγραφή»

Επιλέξτε μεταξύ της εισαγωγής της διεύθυνσης email σας και του ορισμού ενός κωδικού πρόσβασης για την εγγραφή σας ή της σύνδεσης με τον λογαριασμό σας Google ή τον λογαριασμό σας Microsoft.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στο chat

Ορίστε κωδικό πρόσβασης στη συνομιλία gpt

Μετά από αυτό, μεταβείτε στα εισερχόμενα του email σας για να το επιβεβαιώσετε και να το ενεργοποιήσετε.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε τη χώρα και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας

Μετά από αυτό, πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας εστάλη στον αριθμό τηλεφώνου ή στο κινητό σας τηλέφωνο για να τον επιβεβαιώσετε.

Αφού επιβεβαιώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στη συνομιλία GPT, συνδεθείτε στη συνομιλία GPT και ξεκινήστε να τη χρησιμοποιείτε.

