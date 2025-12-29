Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια

Αναστάτωση προκαλεί η εξαφάνιση γάτας στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, χάθηκε από την οδό Κύπρου 64.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γάτα έφυγε από διαμέρισμα, ωστόσο ήταν μαθημένη να ζει σε εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα σε κήπο, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία της ιδιοκτήτριας για την ασφάλειά της.

Το ζώο φοράει χαρακτηριστική κόκκινη πουά κορδέλα στο λαιμό, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στον άμεσο εντοπισμό του.

Όποιος πολίτης έχει δει τη γάτα ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την ιδιοκτήτρια στο τηλέφωνο 694 562 1411.

Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη, ώστε η γάτα να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της.

