Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;

Η πρόσφατη αγροτική κινητοποίηση με την αγωνιστικότητα, τη μαζικότητα, την προβολή και τη συμπαράσταση της κοινωνίας, δημιούργησε προσδοκίες για θετικά αποτελέσματα στον χειμαζόμενο για δεκαετίες πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Την πολυήμερη κινητοποίηση ενίσχυσαν η πρωτοφανής διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, η διάλυση πολλών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω «ευλογιάς» και η καθυστέρηση ανταπόκρισης του κράτους για την αποκατάσταση των μεγάλων καταστροφών στη Θεσσαλία από τον Daniel.

Ομως, παρά τις προϋποθέσεις επιτυχίας, ενδεχομένως η ευκαιρία να χάθηκε και η ελπίδα να αποδείχθηκε μάταιη εξαιτίας του κομματικού ανταγωνισμού, κυρίως αυτό, αλλά και της έλλειψης στρατηγικής και συντονισμού σε πρακτικές και αιτήματα. Ολοι σήμερα συμφωνούν πως για μισό αιώνα το πολιτικό μας σύστημα πορευόταν χωρίς στόχους για τον πρωτογενή τομέα, απέφευγε τις «δύσκολες αλήθειες» για την αναγκαιότητα της οργάνωσης, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τον γενικότερο εκσυγχρονισμό. Το κύριο ενδιαφέρον είχε ως στόχο την ψηφοθηρία, το «πολιτικό κόστος» και την πρόσκαιρη ευημερία, που πρόσφεραν οι επιδοτήσεις και τα «πανωγραψίματα». Ετσι, φθάσαμε στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα και στην απουσία στρατηγικής διατροφικής επάρκειας, δηλαδή στη δημιουργία πολυδιάστατου εθνικού προβλήματος.

Με στοιχεία του 2024, εισάγουμε το μισό γάλα που καταναλώνουμε, το 80% βοδινού κρέατος, το 70% μαλακού σιταριού για το ψωμί μας, το 50% των οσπρίων, το 80% των λιπασμάτων, μεγάλο μέρος των ζωοτροφών και πολλά άλλα, ανάλογα, δυστυχώς. Δηλαδή, βρισκόμαστε στη διατροφική ανασφάλεια και την εξάρτηση. Ομως, πάνω από 180 δις ευρώ έχουν διαμοιρασθεί από επιδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα, που αποδεδειγμένα δεν διατέθηκαν για τον εκσυγχρονισμό του, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ως εισόδημα, κατασπαταλήθηκαν ή και κλάπηκαν από επιτήδειους αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιριστές, γραφειοκράτες, με την ανοχή, βέβαια, της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Αναφέρθηκα στις διαχρονικές ευθύνες όλων των πολιτικών σχημάτων εξουσίας και πρώτιστα της κυβέρνησης, που, στον έβδομο χρόνο της, έχει αλλάξει πέντε διοικητές ΟΠΕΚΕΠΕ και πέντε υπουργούς στο κατ’ όνομα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την κατάσταση συνεχώς να επιδεινώνεται.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, οι υγιείς συνεταιρισμοί, οι ουσιαστικοί έλεγχοι, οι αναδασμοί, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η ενεργειακή ανεξαρτησία, η ολοκλήρωση των φραγμάτων άρδευσης, η οργάνωση των εξαγωγών, η μείωση του κόστους παραγωγής και πολλά άλλα, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση και τη σωτηρία του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες μας, ενδεχομένως με τις υπερβολές τους, την έλλειψη συντονισμού και τη λανθασμένη ιεράρχηση των αιτημάτων τους, έχουν το δίκιο του απελπισμένου. Η ευθύνη για ουσιαστική ανταπόκριση και δομικές αλλαγές στη γεωργία και την κτηνοτροφία ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

* Ο Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρώην δήμαρχος Καλαμάτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



