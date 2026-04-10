Χάθηκε στη Λαμία, την βρήκαν στην Καστοριά – Αίσιο τέλος για 45χρονη
Η γυναίκα εντοπίστηκε σώα στην πόλη της Καστοριάς και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος.
Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης που αγνοούνταν από το σπίτι της στη Λαμία από το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η γυναίκα εντοπίστηκε σώα στην πόλη της Καστοριάς και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές μέρος.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε ενεργοποιηθεί το Silver Alert, προκειμένου να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες αρχές.
