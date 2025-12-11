Χατζηδάκης για εκλογή Πιερρακάκη: Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, η χώρα μας παράδειγμα για την Ευρώπη

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει:

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Ο ⁦@Pierrakakis⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε ! https://t.co/X5fNNZzU1H — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 11, 2025

Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Ο ⁦@Pierrakakis ⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγχαρητηρια στον @Pierrakakis !!!!!!! Τεράστια επιτυχία για τον ίδιο, την κυβέρνηση μας και την Ελλάδα !!!!! — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 11, 2025

