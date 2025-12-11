Χατζηδάκης για εκλογή Πιερρακάκη: Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, η χώρα μας παράδειγμα για την Ευρώπη

«Βροχή» τα συγχαρητήρια στον Ελληνα Υπουργό Οικονομικών

Χατζηδάκης για εκλογή Πιερρακάκη: Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, η χώρα μας παράδειγμα για την Ευρώπη
11 Δεκ. 2025 19:24
Pelop News

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει:

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Χατζηδάκης για εκλογή Πιερρακάκη: Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, η χώρα μας παράδειγμα για την Ευρώπη

Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Ο ⁦@Pierrakakis ⁩ εξελέγη Πρόεδρος του Eurogroup!!!! 👏👏👏👏👏 και για τον ίδιο αλλά κυρίως για την Ελλάδα μας μία τεράστια επιτυχία! Μπράβο φίλε !» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ