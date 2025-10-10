Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Νέες επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απευθύνοντας πρόσκληση προς τις βρετανικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις, με ανάπτυξη που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αύξηση των ξένων κεφαλαίων κατά 64% από το 2019, φτάνοντας συνολικά πάνω από 30 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επεσήμανε τη σταθερή δημοσιονομική πολιτική, τη μείωση της ανεργίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι υποδομές, η βιομηχανία και η αμυντική βιομηχανία, όπου μπορούν να προκύψουν συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και στρατηγικές συνεργασίες.

Ο αντιπρόεδρος ανέφερε επίσης την ισχυρή σχέση Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησε το Brexit, επισημαίνοντας παραδείγματα όπως ο τουρισμός και η ανώτατη εκπαίδευση, όπου βρετανικά ιδρύματα έχουν σημαντική παρουσία.

Στο οικονομικό σκέλος, τόνισε την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, που προβλέπεται να φτάσει το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο από το 2010, ενώ υπογράμμισε την πρόοδο του τραπεζικού συστήματος και τη μείωση των τιμών ενέργειας σε προ κρίσης επίπεδα.

«Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης και να αξιοποιήσει την ιστορική ευκαιρία που παρουσιάζεται», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

