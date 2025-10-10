Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας και κάλεσε σε στρατηγικές συνεργασίες

Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10 Οκτ. 2025 10:57
Pelop News

Νέες επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απευθύνοντας πρόσκληση προς τις βρετανικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας. Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις, με ανάπτυξη που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αύξηση των ξένων κεφαλαίων κατά 64% από το 2019, φτάνοντας συνολικά πάνω από 30 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επεσήμανε τη σταθερή δημοσιονομική πολιτική, τη μείωση της ανεργίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία και προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι υποδομές, η βιομηχανία και η αμυντική βιομηχανία, όπου μπορούν να προκύψουν συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και στρατηγικές συνεργασίες.

Ο αντιπρόεδρος ανέφερε επίσης την ισχυρή σχέση Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησε το Brexit, επισημαίνοντας παραδείγματα όπως ο τουρισμός και η ανώτατη εκπαίδευση, όπου βρετανικά ιδρύματα έχουν σημαντική παρουσία.

Στο οικονομικό σκέλος, τόνισε την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, που προβλέπεται να φτάσει το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο από το 2010, ενώ υπογράμμισε την πρόοδο του τραπεζικού συστήματος και τη μείωση των τιμών ενέργειας σε προ κρίσης επίπεδα.

«Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να προσελκύσει νέες επενδύσεις, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης και να αξιοποιήσει την ιστορική ευκαιρία που παρουσιάζεται», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:17 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
10:27 Το Κρεμλίνο θα στήριζε την υποψηφιότητα Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ