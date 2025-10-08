Χατζηδάκης: «Το κόμμα Σαμαρά μας απασχολεί πιο πολύ από το κόμμα Τσίπρα»

Τι απάντησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην ερώτηση για την πρόταση ορισμένων στελεχών της ΝΔ να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς πίσω στο κόμμα.

08 Οκτ. 2025 8:35
Pelop News

Το κόμμα Σαμαρά αφορά περισσότερο την κυβέρνηση σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Ο κ. Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Action24, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά – «σύντομα όπως λένε κάποιοι» – που θα μπορούσε να αποσπάσει ψήφους από τη ΝΔ, ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε «να μην προτρέχουμε», τονίζοντας ότι «όλα τα λογαριάζουμε» και πως «δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα».

«Η δική μας προτίμηση, και η δική μου σίγουρα, είναι μια μεγάλη ΝΔ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Αυτό που μπορούμε να επιβάλουμε στους εαυτούς μας είναι να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σεμνότητα, με αποτελεσματικότητα», σημείωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως έχουμε «απλωμένο πολύ τραχανά».

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, επισήμανε ότι «στο β’ εξάμηνο – είναι κάτι που το συντονίζουμε μαζί με τον Άκη Σκέρτσο – τρέχουν 25 μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει 4 μεταρρυθμίσεις το μήνα, δηλαδή μια την εβδομάδα», εξηγώντας ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και να μπορεί να ειπωθεί «το είπαμε και το κάναμε».

Σε ερώτηση για την πρόταση ορισμένων στελεχών της ΝΔ να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς πίσω στο κόμμα, τόνισε ότι «τα θέματα αυτά δεν λύνονται από την τηλεόραση» και επανέλαβε τη θέση του υπέρ μιας ενιαίας παράταξης, επισημαίνοντας ότι είναι «καλύτερο να είμαι μετρημένος στα λόγια μου».
