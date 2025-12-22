Χαζάπης στον Peloponnisos FM: «Η Πάτρα αγαπά την πυγμαχία, έχουμε αγαστή συνεργασία»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε σήμερα ο προπονητής πυγμαχίας της ΕΑΠ, Γιάννης Χαζάπης, ο οποίος με αφορμή το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πυγμαχίας αναφέρθηκε με ειλικρίνεια για την πραγματικότητα του αθλήματος στην ελληνική περιφέρεια.

Ο έμπειρος προπονητής ανέλυσε την παρουσία των αθλητών του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τη συνολική επιτυχία των πυγμάχων της Πάτρας, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις:

Ακούστε αναλυτικά:

