Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε τελειώνουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι χειμερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές πριν την ολοκλήρωση της περιόδου. Μετά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων, στην ελληνική αγορά εφαρμόζονται πλέον δύο επίσημες εκπτωτικές περίοδοι κάθε χρόνο: η χειμερινή και η θερινή.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στο τέλος Φεβρουαρίου. Για τη φετινή περίοδο, η έναρξη έγινε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ενώ η λήξη έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η εκπτωτική περίοδος συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες, με στόχο την αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών και τη διασφάλιση της διαφάνειας στις συναλλαγές.Πώς πρέπει να αναγράφονται οι τιμές

Σύμφωνα με τις οδηγίες των καταναλωτικών οργανώσεων, στα προϊόντα που διατίθενται με έκπτωση πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς τόσο η αρχική τιμή όσο και η νέα μειωμένη, με σαφή αναφορά στη σωστή μονάδα μέτρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έννοια της «προγενέστερης τιμής», η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυε τις 30 ημέρες πριν την εφαρμογή της έκπτωσης. Αν ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Σε περιπτώσεις σταδιακής αύξησης της έκπτωσης, ως βάση σύγκρισης θεωρείται η τιμή πριν από την πρώτη μείωση, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα τεχνητής διόγκωσης των εκπτώσεων.

Πότε επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστών έκπτωσης

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού ή εύρους ποσοστών έκπτωσης, υπό προϋποθέσεις. Εφόσον οι μειωμένες τιμές αφορούν τουλάχιστον το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, το ποσοστό («έως Χ%» ή «από Χ% έως Υ%») πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια στην πρόσοψη του καταστήματος και σε κάθε μορφή διαφήμισης.

Αν οι εκπτώσεις αφορούν περιορισμένο αριθμό ειδών, αυτό οφείλει να δηλώνεται ρητά, ώστε να μην δημιουργείται εσφαλμένη εικόνα γενικευμένων μειώσεων.

Τι ισχύει για καταστήματα STOCK και OUTLET

Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται στα καταστήματα STOCK και OUTLET, όπου είναι υποχρεωτική η αναγραφή τόσο της παλαιάς (διαγραμμένης) τιμής όσο και της τελικής μειωμένης.

Κατά την εκπτωτική περίοδο, όλες οι ενδιάμεσες τιμές πρέπει να εμφανίζονται διαγραμμένες, ενώ η τελική τιμή οφείλει να ξεχωρίζει ευδιάκριτα. Στην εμπορική επικοινωνία επιτρέπεται αποκλειστικά η χρήση των όρων «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Βαριά πρόστιμα για παραβάσεις

Αυστηρό είναι το πλαίσιο κυρώσεων για περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων, είτε αυτές αφορούν ανακριβή ποσοστά, είτε ψευδείς τιμές ή παραπλανητικές ενδείξεις.

Το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια, το ανώτατο ποσοστό αυξάνεται στο 4% του ετήσιου τζίρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



