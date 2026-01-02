Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν

Πότε ξεκινούν και μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

02 Ιαν. 2026 22:44
Οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώνονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, διάρκειας περίπου επτά εβδομάδων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την περίοδο αυτή, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές σε ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικά είδη και άλλα είδη λιανικής.

Κανόνες για τα καταστήματα 

  • Υποχρεωτική διπλή τιμή: Κάθε προϊόν σε έκπτωση πρέπει να αναγράφει τόσο την αρχική (συνήθως διαγραμμένη) όσο και τη νέα μειωμένη τιμή.
  • Ποσοστό έκπτωσης: Η αναγραφή ποσοστού είναι προαιρετική – η επιχείρηση αποφασίζει αν θα το εμφανίσει ή όχι.
  • Ακρίβεια ανακοινώσεων: Οι προσφορές και εκπτώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα ως προς τιμή, ποσότητα και ποιότητα προϊόντων. Ό,τι αναγράφεται στη βιτρίνα ή στο ράφι ισχύει και στο ταμείο.

Προσφορές πριν τις εκπτώσεις: Επιτρέπονται κανονικά. Η απαγόρευση προσφορών τις 30 ημέρες πριν από τις τακτικές εκπτώσεις έχει καταργηθεί, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προχωρούν σε προσφορές ως «προθέρμανση» πριν την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων.

Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων 2026, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις εξής δύο Κυριακές:

  • Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
  • Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 18:00.

Η εργασία αμείβεται με την προβλεπόμενη προσαύξηση, ενώ οι εργαζόμενοι δικαιούνται υποχρεωτικά μία ημέρα ανάπαυσης σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.

Πρόστιμα για παραβάσεις:

  • Γενικές παραβάσεις: Πρόστιμο 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών (κατώτατο όριο 5.000 ευρώ).
  • Υποτροπή εντός πέντε ετών: Πρόστιμο 3% του ετήσιου τζίρου.
  • Ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις: Πρόστιμο 1% του τζίρου (ελάχιστο 10.000 ευρώ).

Αρμόδια αρχή για την επιβολή προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

