Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa

Έως και 14€ πίστωση τον μήνα στο ψηφιακό πορτοφόλι των χρηστών της εφαρμογής PPC blue που πληρώνουν τις φορτίσεις τους με Visa

Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
26 Νοέ. 2025 14:16
Pelop News

Η ΔΕΗ blue με το πρόγραμμα Re charge | Re ward και σε συνεργασία με τη Visa συνεχίζουν για 2η χρονιά την προώθηση των βιώσιμων μετακινήσεων, προσφέροντας στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων σημαντικά προνόμια.

Η ΔΕΗ blue προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα πίστωσης έως 14€ κάθε μήνα στο ψηφιακό PPC blue πορτοφόλι τους μέσα από την εφαρμογή PPC blue. Συγκεκριμένα, οι χρήστες που φορτίζουν από 30kWh έως 100kWh τον μήνα στο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue και πληρώνουν με κάρτες Visa, λαμβάνουν πίστωση στο τέλος του μήνα, την οποία μπορούν να εξαργυρώσουν για τις επόμενες φορτίσεις τους.

Η επιβράβευση εμφανίζεται στη σχετική ενότητα PPC blueSpecials της εφαρμογής PPC blue, ενώ η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του κάθε χρήστη.

Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλάνο της ΔΕΗ για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, μέσα από σύγχρονες, ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την εμπειρία των οδηγών. Σήμερα, το δίκτυο των δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue αριθμεί περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, με πάνω από 500 θέσεις ταχυφόρτισης DC / HPDC, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ να επιταχύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Το PPC blue app, διαθέσιμο σε iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να κάνουν κράτηση ταχυφορτιστή, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, καθώς επίσης να φορτίζουν, αλλά και να απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα PPC blueTrips, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να οργανώνουν πιο εύκολα τις χειμερινές και εορταστικές διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η ενέργεια Re charge | Re ward είναι διαθέσιμη για τα μέλη PPC blue έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
15:08 Οι Κρίσεις Ηγεσίας και η Διαρκής Υποχώρηση της Πολιτικής Ποιότητας
15:00 Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη
14:59 Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
14:50 Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
14:44 Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο
14:40 Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
14:40 Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών
14:33 «Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική
14:28 Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό
14:16 Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
14:11 Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
14:07 Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
14:01 Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά
14:01 Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»
14:00 Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ