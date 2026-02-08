Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της

Σοκ στον κόσμο των χειμερινών σπορ η άσχημη πτώση που είχε η Αμερικανίδα Λίντσεϊ Βον (που θεωρείται θρύλος στο συγκεκριμένο αγώνισμα) στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, με την 41χρονη σκιέρ να ουρλιάζει από τον πόνο.

Μετά την πτώση, την Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρέλαβε ελικόπτερο για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της

Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.

O τραυματισμός της Βον στο γόνατο είχε σημειωθεί σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά στις 30 Ιανουαρίου 2026.

