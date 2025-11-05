Χειραψίες και χαμόγελα έξω από το Μαξίμου: Το στιγμιότυπο Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ με μικρούς μαθητές ΒΙΝΤΕΟ

Μια πιο ανθρώπινη νότα είχε η πρώτη επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και για τον εορτασμό των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ένα χαλαρό ενσταντανέ μετά το τέλος της συνάντησης. Καθώς ο πρωθυπουργός συνόδευε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην έξοδο του Μεγάρου, εκείνη πλησίασε μια ομάδα μαθητών και δασκάλων που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο και τους χαιρέτησε με χαμόγελο και χειραψίες.

Τα παιδιά, εμφανώς ενθουσιασμένα, ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό, δημιουργώντας μια ζεστή και αυθόρμητη στιγμή που αποτυπώθηκε στους φωτογραφικούς φακούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη σκηνή με χαμόγελο, ενώ η Αμερικανίδα πρέσβης ευχαρίστησε τους μαθητές για την υποδοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης, η κ. Γκίλφοϊλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της στην Ελλάδα, δηλώνοντας:

«Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στην καταπληκτική χώρα σας, εδώ στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας».

Η επίσκεψη και το χαλαρό στιγμιότυπο έξω από το Μαξίμου σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας σελίδας στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, με θετικό κλίμα και χαμόγελα.





