Χειροπέδες για ναρκωτικά και φαρμακευτικά δισκία σε Αγρίνιο και Πύργο

Συνελήφθη, χθες το απόγεμα Τρίτη 7/10/2025, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου ένας άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πέντε ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία.

Στον Πύργο, την ίδια ώρα συνελήφθη άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης.

