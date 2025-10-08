Χειροπέδες για ναρκωτικά και φαρμακευτικά δισκία σε Αγρίνιο και Πύργο

Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σε Αγρίνιο και Πύργο.

Χειροπέδες για ναρκωτικά και φαρμακευτικά δισκία σε Αγρίνιο και Πύργο
08 Οκτ. 2025 10:41
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το απόγεμα Τρίτη 7/10/2025, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου ένας άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πέντε ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία.

Στον Πύργο, την ίδια ώρα συνελήφθη άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
11:06 Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο – Χρειαζόμαστε νέα νοοτροπία άμυνας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ