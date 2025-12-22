Χειροπέδες σε άνδρα στον Πύργο: Εκκρεμούσε καταδίκη έξι μηνών για παράβαση περί όπλων
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας στον Πύργο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Συνελήφθη προχθές το απόγευμα στον Πύργος ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που του διενεργήθηκε.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News