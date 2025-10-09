Χειροπέδες σε πέντε για ρευματοκλοπή στην Πάτρα

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για ρευματοκλοπή.

Χειροπέδες σε πέντε για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
09 Οκτ. 2025 9:54
Pelop News

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε καταυλισμούς στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, για ρευματοκλοπή.

Οπως διαπιστώθηκε σε χθεσινό έλεγχο 8/10/2025, οι συλληφθέντες είχαν συνδέσει παράνομα τα σπίτια τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

 
