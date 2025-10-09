Χειροπέδες σε πέντε για ρευματοκλοπή στην Πάτρα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε καταυλισμούς στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, για ρευματοκλοπή.

Οπως διαπιστώθηκε σε χθεσινό έλεγχο 8/10/2025, οι συλληφθέντες είχαν συνδέσει παράνομα τα σπίτια τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



