Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, από Αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών.
Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
Σ’ έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας 22/12/2025 βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,5 γραμμάρια ηρωίνης και 43 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.
