Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη, από Αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών.

23 Δεκ. 2025 10:41
Pelop News

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη άνδρας, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Σ’ έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας 22/12/2025 βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,5 γραμμάρια ηρωίνης και 43 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

