Χειροτονία Διακόνου στον Ελαιώνα Αιγίου

Στον Ελαιώνα Αιγίου έγινε σήμερα χειροτονία Διακόνου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμο.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης αναφέρει: «Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη σήμερα, Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ελαιώνα Αιγιαλείας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, κατά την οποία επραγματοποιήθη, με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, και η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Αγγέλου Τσιντώνη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, κατά την πνευματική ομιλία του προς τον χειροτονούμενο Πρεσβύτερο, απηύθυνε πατρικές νουθεσίες, υπογραμμίζοντας ότι ο Κληρικός καλείται να αποτελεί υπόδειγμα ιερατικής διακονίας, με ταπεινοφροσύνη, πνεύμα καταλλαγής και ανιδιοτελή αγάπη. Τόνισε ότι το ιερατικό λειτούργημα οφείλει να καλλιεργεί και να προάγει την εν Χριστώ ειρήνη, την οποία δώρισε στην ανθρωπότητα ο εν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός διά του Σαρκωθέντος Ιησού Χριστού, ο Οποίος “Ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν”, κατά την κλασική ρήση του Μεγάλου Αθανασίου.

Επιπροσθέτως, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι ο Ιερεύς οφείλει να αγωνίζεται καθημερινώς για την ανάδειξη του σωστικού μηνύματος της Θείας Ενανθρωπήσεως, την οποία τιμούμε και εορτάζουμε κατά την παρούσα περίοδο, αλλά και της εν γένει Ευαγγελικής διδασκαλίας, επιτελώντας το θεάρεστο και ευθυνοφόρο ποιμαντικό του έργο εν αγάπη και αληθεία.

Κατακλείοντας δε, επεσήμανε ότι ο Κληρικός αντλεί δύναμη και πνευματική στήριξη από τον Θεό, αλλά και από την ενότητα εντός του εκκλησιαστικού σώματος με επίκεντρο τον Επίσκοπο, τον ευρισκόμενο εις τύπον και τόπον Χριστού, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της διακονίας του και να υπερνικά τους πειρασμούς και τις δυσχέρειες που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργώντας προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν των ανθρώπων.

Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος απηύθυνε εγκάρδιες πατρικές ευχές προς τους συμπαρόντες Κληρικούς, τους ευλαβεστάτους οικείους του χειροτονηθέντος Πρεσβυτέρου και όλο το ευσεβές εκκλησίασμα, επευχόμενος το νέο έτος να είναι αίσιο, ευλογημένο, ειρηνικό και πλήρες πάσης ουρανίου αγαθοδωρίας, με σκοπό την κατά Χριστόν προκοπή πάντων ημών».

