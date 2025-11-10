Χειροτονία Μοναχού στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ΦΩΤΟ

Μοναχική κουρά στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου.

Χειροτονία Μοναχού στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ΦΩΤΟ
10 Νοέ. 2025 10:08
Με εκκλησιαστική ευπρέπεια και πνευματική κατάνυξη τελέσθηκε το Σάββατο 8/11/2025, στην ιστορική  Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων Δισαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.

Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας τελέσθηκε η μοναχική κουρά του κ. Ηλία Λαμπροπούλου υπό των εν λόγω Αρχιερέων, ενώπιον του ιερού Κλήρου, Μοναχών και Μοναζουσών, καθώς και ευλαβών προσκυνητών.

Μετά την ολοκλήρωση της μοναχικής κουράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος απηύθυνε εμπνευσμένο πνευματικό λόγο προς τον νέο Μοναχό, αναδεικνύοντας το νόημα της μοναχικής κλήσεως ως διαρκούς σταυρώσεως και αναστάσεως εν Χριστώ. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε η Χάρις του Θεού και οι πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μεγαλοσπηλαιωτίσσης, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και του Αγίου Νεκταρίου, να συνοδεύουν πάντοτε τον νέο Μοναχό στην πορεία του εντός της Εκκλησίας.

Την επομένη ημέρα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η εις Διάκονον χειροτονία του Μοναχού Νεκταρίου Λαμπροπούλου, ο οποίος έλαβε το μοναχικό του όνομα την προηγούμενη ημέρα εν όψει της εορτής του Αγίου Νεκταρίου.

Ο νέος Διάκονος απηύθυνε λόγους δοξολογίας προς τον Τριαδικό Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο τη Μεγαλοσπηλαιώτισσα και τον εν Αγίοις πατέρα ημών Νεκτάριο, Επίσκοπο Πενταπόλεως τον θαυματουργό.

Ακολούθως ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο για την ανεξόφλητη πατρική του αγάπη και μέριμνα, καθώς και για όλα τα πνευματικά θησαυρίσματα που του παρέχει, ως πολύτιμα εφόδια για τη δι¬α¬κο¬νί¬α του στον Αμ¬πε¬λώ¬να του Κυ¬ρί¬ου, ενώ ευχαρίστησε θερμώς και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο, για την πνευματική του ενίσχυση. Επίσης ευχαρίστησε εγκαρδίως τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κ. Ιωάννη, για την παντοειδή αγαπητική του μέριμνα.

Εν συνεχεία, ο νέος Διάκονος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους συμμετέχοντες στο μυστήριο Κληρικούς εκ της Ιεράς Συνόδου και εκ της Ιεράς Μητροπόλεως, και τους γονείς και συγγενείς του, οι οποίοι συνέβαλαν στην καλλιέργεια της ιερατικής του κλήσεως.

Κατόπιν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, στον πολυσήμαντο και εγκάρδιο ποιμαντικό του λόγο, αναφέρθηκε στην υψηλή αποστολή του Ιερατικού λειτουργήματος, καλώντας τον νέο Διάκονο να προσφέρει διακονία ταπεινή, εδραιωμένη στην υπακοή, την προσευχή και την αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, μιμούμενος το αειλαμπές πρότυπο του Αγίου Νεκταρίου.

Η χειροτονία του νέου Διακόνου ολοκληρώθηκε με τη θερμή και συγκινητική αναφώνηση «Άξιος» εκ μέρους του πληρώματος της Εκκλησίας.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εύχεται ολοψύχως στον νεοχειροτονηθέντα Διάκονο Νεκτάριο Λαμπρόπουλο, ο Τριαδικός Θεός, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μεγαλοσπηλαιωτίσσης και του Αγίου Νεκταρίου, να του χαρίζει υγεία, δύναμη και φωτισμό.

 
