Chevron–Helleniq Energy: Υπογράφηκε η συμφωνία για τα θαλάσσια οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου

Η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy αναλαμβάνει την έρευνα και εκμετάλλευση σε στρατηγικές περιοχές της ελληνικής ΑΟΖ

Chevron–Helleniq Energy: Υπογράφηκε η συμφωνία για τα θαλάσσια οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου
24 Οκτ. 2025 8:17
Pelop News

Σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας σηματοδοτεί η υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με την οποία η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy ορίζεται ως προτιμητέος επενδυτής για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την τελική σύμβαση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχές υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Επόμενα βήματα για την οριστικοποίηση

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα καλέσει την κοινοπραξία να ολοκληρώσει τις συμβάσεις για τέσσερα οικόπεδα: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Οι συμβάσεις θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η υπογραφή από την ΕΔΕΥΕΠ και τις εταιρείες, η έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κύρωση από τη Βουλή.

Οι σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, μετά την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων. Η περιοχή νότια της Κρήτης, που βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με γεωλογικές ομοιότητες με τα μεγάλα κοιτάσματα Zohr στην Αίγυπτο και Leviathan στο Ισραήλ.

Στρατηγική συνεργασία Chevron–Helleniq Energy

Η συμμετοχή της Chevron, ενός παγκόσμιου ενεργειακού κολοσσού, φέρνει σημαντική τεχνογνωσία και διεθνές κύρος στο έργο. Παράλληλα, η Helleniq Energy, πρώην ΕΛΠΕ, ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός εθνικός εταίρος στην ανάπτυξη των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Η κοινοπραξία επιλέχθηκε ως ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, με την αξιολόγηση να ολοκληρώνεται από την ΕΔΕΥΕΠ στις 17 Οκτωβρίου. Η υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την προσέλκυση ισχυρών επενδυτών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:54 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
10:56 Μετά το Κυνήγι: Σκιά και φως στον καθρέφτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ