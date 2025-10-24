Chevron–Helleniq Energy: Υπογράφηκε η συμφωνία για τα θαλάσσια οικόπεδα Κρήτης και Πελοποννήσου

Σημαντική εξέλιξη για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας σηματοδοτεί η υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, με την οποία η κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy ορίζεται ως προτιμητέος επενδυτής για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την τελική σύμβαση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχές υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Επόμενα βήματα για την οριστικοποίηση

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα καλέσει την κοινοπραξία να ολοκληρώσει τις συμβάσεις για τέσσερα οικόπεδα: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Οι συμβάσεις θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η υπογραφή από την ΕΔΕΥΕΠ και τις εταιρείες, η έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η κύρωση από τη Βουλή.

Οι σεισμικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, μετά την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων. Η περιοχή νότια της Κρήτης, που βρίσκεται σε βαθιά ύδατα της ελληνικής ΑΟΖ, θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με γεωλογικές ομοιότητες με τα μεγάλα κοιτάσματα Zohr στην Αίγυπτο και Leviathan στο Ισραήλ.

Στρατηγική συνεργασία Chevron–Helleniq Energy

Η συμμετοχή της Chevron, ενός παγκόσμιου ενεργειακού κολοσσού, φέρνει σημαντική τεχνογνωσία και διεθνές κύρος στο έργο. Παράλληλα, η Helleniq Energy, πρώην ΕΛΠΕ, ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός εθνικός εταίρος στην ανάπτυξη των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Η κοινοπραξία επιλέχθηκε ως ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, με την αξιολόγηση να ολοκληρώνεται από την ΕΔΕΥΕΠ στις 17 Οκτωβρίου. Η υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την προσέλκυση ισχυρών επενδυτών.

