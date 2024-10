Χεζμπολάχ: Εξαπέλυσε περισσότερες από 130 ρουκέτες σε λιγότερο από 12 ώρες στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Παρατεταμένη η όξυνση στη Μέση Ανατολή με τα εκατέρωθεν πυρά ανάμεσα σε Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με μία ανάρτηση που ανέβασε στο Twitter ο ισραηλινός στρατός και συνοδεύεται από βίντεο, η οργάνωση του Λιβάνου εξαπέλυσε 135 πυραύλους προς το Ισραήλ, από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα.

Today, Hezbollah fired approx. 135 projectiles into Israel.

One year ago today, Hezbollah started terrorizing Israeli civilians and have not stopped since. pic.twitter.com/edEAWEg5cw

