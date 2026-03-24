Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»

24 Μαρ. 2026 19:41
Κίνηση που έχει πολλές ερμηνείες από τη Χεζμπολάχ. Συγκεκριμένα κάλεσε σήμερα Τρίτη (24/03/2026) τον Λίβανο να ανακαλέσει άμεσα την απέλαση του Ιρανού πρέσβη, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα στην επιστολή που έστειλε η Χεζμπολάχ στην ηγεσία στον Λίβανο, ζητάει να αλλάξει αυτή η απόφαση γιατί είναι «αμαρτία».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της οργάνωσης αναφέρεται πως «η Χεζμπολάχ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να απαιτήσουν από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει χάσει την εθνική του αξιοπιστία θέτοντας τα κομματικά συμφέροντα πάνω από την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το εθνικό συμφέρον του Λιβάνου, να ανακαλέσει αμέσως την απόφαση αυτή λόγω των σοβαρών επιπτώσεών της.

Ο υπουργός και το κόμμα του πρέπει να ενεργήσουν με σύνεση, να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που περιβάλλουν τον Λίβανο και να κατανοήσουν ότι η προστασία της κυριαρχίας του Λιβάνου δεν επιτυγχάνεται μέσω της υποταγής σε εξωτερικές επιταγές, ούτε με την εχθροποίηση ενός θεμελιώδους συστατικού στοιχείου του έθνους ή φιλικών κρατών που έχουν υποστηρίξει τον Λίβανο.

Αντίθετα, επιτυγχάνεται μέσω της εθνικής ενότητας και της αντιμετώπισης του μοναδικού αληθινού εχθρού της χώρας: του σιωνιστικού εχθρού».

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε την Τρίτη πως ανακάλεσε την διαπίστευση του Ιρανού πρέσβη, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι την Κυριακή για να εγκαταλείψει τη χώρα.

